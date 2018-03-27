Родные жертв пожара в Кемерово составили список пропавших без вести

Родственники жертв пожара в Кемерово собрали список пропавших без вести. Как выяснили журналисты «Фразы», в списке 85 имен.

Среди погибших этих людей нет. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на членов инициативной группы.

«Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70 процентов пропавших без вести — дети. Средний возраст — 10-13 лет», — отметили в инициативной группе.

Родственники жертв планируют передать эти списки в полицию.

В то же время, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что спасатели извлекли тела 58 человек.

«Товарищ президент, в результате поисково-спасательных работ оказана помощь 129 пострадавшим. К сожалению, 64 человека погибли. В настоящее время мы в установленном порядке извлекли тела 58 погибших и продолжаем поиск шести людей, которые, по заявлениям родственников, могут находиться в здании торгового центра», — заявил Пучков.

Глава Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин рассказал, что 37 тел опознать невозможно — нужно проводить генетическую экспертизу.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек, в то время, как по официальной информации погибли 64 человека.

27 марта российский президент Владимир Путин прибыл в Кемерово и впервые прокомментировал трагедию.