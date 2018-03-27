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В Украине наряду с кириллицей могут ввести еще и латиницу

В Украине наряду с кириллицей могут ввести еще и латиницу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимой дискуссию в обществе о возможном переходе Украины на латиницу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал на своей странице в Facebook.

Такое предложение было озвучено польским историком и журналистом Земовитом Щереком во время дискуссии о роли Украины в центральноевропейском сообществе.



«В дружеской беседе историк и журналист спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу», — написал глава МИД.

При этом Климкин отметил, что нужно работать на то, что «нас объединяет, а не разъединяет».

«С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», — предложил Климкин.

Латинский алфавит (латиница) — восходящая к греческому алфавиту буквенная письменность, возникшая в латинском языке в середине I тысячелетия до н. э. и впоследствии распространившаяся по всему миру. Современный латинский алфавит, являющийся основой письменности большинства романских, германских, а также множества других языков, в своём базовом варианте состоит из 26 букв. Буквы в разных языках называются по-разному.

Письменность на основе латинского алфавита используют все языки романской (кроме молдавского языка в ПМР и, в некоторых странах, сефардского языка), германской (кроме идиша), кельтской и балтийской групп, а также некоторые языки славянской, финно-угорской, тюркской, семитской и иранской групп, албанский, баскский языки, а также некоторые языки Индокитая (вьетнамский язык), Мьянмы, большинство языков Зондского архипелага и Филиппин, Африки (южнее Сахары), Америки, Австралии и Океании, а также искусственные языки (например, эсперанто).

Тэги: общество, Министерство иностранных дел Украины, мир, политика, культура, Павел Климкин, Кириллица, Латиница

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