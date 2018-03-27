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В Минздраве решили кардинально изменить правила работы врачей

В Минздраве решили кардинально изменить правила работы врачей

В Минздраве утвердили новый документ о работе врачей первичного звена. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

«Утвердили очень важный документ — „Порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена“. С первого июля он станет ориентиром в работе для всех семейных врачей, терапевтов и педиатров», — написала она.



Согласно документу, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы и отравления. Они же будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями.

При необходимости, врач направит пациента к специалисту вторичной или третичной помощи — лору, эндокринологу, хирургу и прочим.

Если не нужна будет экстренная, специализированная или высокоспециализированная медпомощь, то врач может сам оказывать неотложную помощь во время острого расстройства физического или психического здоровья.

Как отмечается, записаться к врачу можно будет лично, любым удобным способом, а при необходимости вызвать на дом. Потребность выезда врач и пациент решают вместе. Если же врач по каким-либо причинам не может принять пациента учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить об этом.

Согласно Порядку, оптимальное количество пациентов семейного врача — 1 800, терапевта — 2 000, педиатра — 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться.

Супрун считает, что новые правила работы и этот документ сформируют новую культуру взаимодействия врача и пациента с доверительными отношениями и помогут каждому человеку почувствовать себя в центре внимания.

Ранее «Фраза» сообщала, что Министерство здравоохранения с 13 марта отменило формы первичной медицинской документации — медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию, которые считает «морально устаревшими».

Тэги: общество, здоровье, медики, врачи, Ульяна Супрун

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