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Под Киевом овчарка, сорвавшаяся с поводка, набросилась на подростков

Под Киевом овчарка, сорвавшаяся с поводка, набросилась на подростков

В Киевской области в городе Белая Церковь немецкая овчарка сорвалась с поводка и покусала двоих детей (17 и 11 лет), а также 57-летнего прохожего. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию позвонила местная жительница, которая рассказала, что животное оторвалось с поводка, и напало на людей. В результате нападения три человека – двое детей и мужчина – получили ранения бедер, рук и ног и были госпитализированы.

Полицейские, прибывшие на вызов, применили огнестрельное оружие, выстрелив один раз в воздух. Благодаря этому животное отбежало от своих жертв, а местные жители, находившиеся в то время поблизости, забили собаку до смерти.

Тело собаки было отправлено на осмотр в ветеринарную клинику, чтобы узнать, не болела ли она бешенством.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что владелец овчарки будет привлечен к административной ответственности.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 января 2017 года в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области четыре овчарки на смерть загрызли мужчину.

При этом это был не первый случай, когда эти псы нападали на людей.

9 января 2017 года в Херсонской области в городе Голая Пристань от нападения трех овчарок погиб 43-летний мужчина.

24 сентября на Львовщине нашли мертвой пропавшую днем ранее 9-летнюю Диану из села Тышица, на теле которой были обнаружены многочисленные раны от укусов животных.

В конце ноября 2017 года в Днепропетровской области две собаки насмерть загрызли женщину, которая шла на работу. Еще одна прохожая чудом выжила, потому что от животных ее отбили соседи.

В конце февраля 2018 года на оккупированной территории Донбасса в городе Харцызск стая собак растерзала 12-летнюю девочку. Животные напали на нее, когда она возвращалась домой из школы.

Напомним, в декабре 2009 года в Шевченковском районе Киева стая бездомных собак загрызла насмерть 27-летнего мужчину.

В феврале 2010 года в селе Картушино Антрацитовского района Луганской области погибла десятилетняя девочка, на которую напала стая бродячих собак.

В мае 2013 года в Одессе на ул. Толбухина, 135 на женщину с ребенком напала стая из 17 собак.

Тэги: Киев, общество, здоровье, криминал, Киевская область, овчарка, Белая Церковь

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