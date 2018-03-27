Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на трагедию в Кемерово

25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. На данный момент, по официальным данным, жертвами огня стали 64 человека, среди них 41 ребенок.

Однако, по некоторой информации, власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.

В частности, кемеровский бизнесмен Игорь Востриков, потерявший на пожаре троих детей, жену и сестру, рассказал, что сами пострадавшие насчитали в день трагедии около 350 погибших. «Было много маленьких детей — целый автобус привезли. Праздник каникулы, детишек привезли на премьеру мультика нового. Воспитательница — может быть, это практика запирать дверь, чтобы безбилетники не проходили, а может, это она попросила походить по магазинам — она уцелела, а дети, которых группу привезла, остались там. А по новостям смотришь — 64 жертвы и детей 9 штук. Это вранье. Это сто процентов вранье. Здесь вот вы не видели — просто горы обожженных тел лежат, просто горы. Поэтому нам врут», — заявил Востриков.

Он рассказал, что двери в один из кинотеатров были заперты снаружи. «Лена позвонила оттуда, кричала „Спасите, помогите, нас заперли“. Они не могли открыть двери. Моя мама прибежала туда сразу, минуты через три, поднялась на четвертый этаж. Умоляла, чтобы кто-нибудь открыл этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь. Их можно было спасти. В одном из трех кинозалов были открыты двери, там все спаслись», — рассказал пострадавший.

По словам мужчины МЧСники приехали на место трагедии неподготовленными и попросту не реагировали на мольбы о спасении. Большинство тел настолько обгорели, что их невозможно опознать.

В свою очередь, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил Вострикова в желании «попиариться на трагедии». Об этом сообщил на своей странице в Instagram главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Позже, как сообщает РИА Новости, он встал на колени и попросил у жителей прощения. «Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал он и опустился на колени. Через 10 секунд, по данным агентства, он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение».

В ходе митинга он также призвал жителей обращать внимание на меры безопасности в торговых центрах и самостоятельно обращаться к ответственным за нарушения лицам. «Мы должны действовать сообща. Вы тоже должны ходить и проверять. Видите, что чего-то нет — спрашивайте. Интересуйтесь, почему нет пожарной лестницы, почему нет огнетушителя», — заявил он.

Цивилев добавил, что в ближайшие недели в городе проверят все торговые центры. «Компромиссов по безопасности больше не будет», — цитирует Цивилева Lenta.ru.

Президент России Владимир Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. «Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — заявил Путин, выразив соболезнования родным и близким погибших и начав совещание с минуты молчания.

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — посетовал президент, подчеркнув, что органы власти должны проконтролировать, как организована работа бизнеса, и «обеспечить необходимый уровень безопасности».

Как сообщает РИА Новости, он также призвал горожан доверять официальным данным, в том числе о количестве погибших при пожаре. «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал президент.

Он также спросил, каким образом городские власти принимали решение о вводе в эксплуатацию здания торгового центра, на что мэр Кемерова Илья Середюк отметил, что в 2014 году он еще не был мэром, однако признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016-м.

«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — заметил в ответ на это Путин.

Кроме того, во время встречи, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части, жители спросили президента, не планируется ли отставка губернатора области Амана Тулеева. «Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети», — ответил Путин.

Также глава государства призвал «не назначать» виновных до завершения расследования. «Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал. (...) Все, кто должен отвечать, все ответят», — заверил он.

Президент также отметил, что основной вопрос в том, что таких объектов в стране может быть много.

Представитель президентского пула, журналист Дмитрий Смирнов процитировал также слова Путина о том, что «все виновные будут наказаны».

Путин и жители Кемерово:

— Вы нам даете слово, что все будет под контролем и это будет правда?

— Даже не сомневайтесь!

— Что все прозрачно?

— Не сомневайтесь!

— Виноватые будут наказаны?

— Ну о чем вы говорите?!

— Просто народу хочется, чтобы наказали!

— Так и будет! pic.twitter.com/MSatxmZj4F — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2018 г.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании по ликвидации последствий пожара сообщил, что «с 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался».

Как сообщает «Интерфакс», он также удивился, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. «Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», — признался Бастрыкин.

Он также рассказал, что СК РФ в рамках дела о пожаре изъял огромное количество документов, которые сейчас изучает. В частности, на данный момент известно, что здание кондитерской фабрики, построенное в 1968 году, было в 2013 году перестроено в торговый центр, вероятно, с нарушениями.

Глава Следкома сообщил, что генетическая экспертиза тел погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово займет до двух недель. «У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет», — сказал Бастрыкин.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев пообещал Путину провести личный прием. По его словам, родственникам погибших начали оказывать финансовую помощь, будут решать вопросы с их долгами и кредитами, другие проблемы.

«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — обратился Тулеев к Путину.

Губернатор пояснил, что когда докладывал Путину про 27 пропавших без вести человек, он не был осведомлен о масштабах. «А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить», — рассказал чиновник.

«Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Ну а дальше вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты и в полную мощь работает вентиляция в это же время, а дымоудаления никакого нет», — рассказал о причинах пожара глава региона.

Говоря о несанкционированном митинге, Тулеев выразил убеждение, что это не родственники погибших, а «постоянные бузотеры», сообщает «Радио Москва» на своем канале в Telegram.

Губернатор перед Путиным извиняется, а родителей потерявших детей называет провокаторами и бузотёрами pic.twitter.com/AccmEVHkXQ — Сталингулаг (@StalinGulag) 27 марта 2018 г.

По данным Министерства здравоохранения РФ, опознано 25 из 64 погибших при пожаре, из этих 25-ти 13 — дети от 4 до 13 лет.

Житель Кемерово Андрей Васильченко в эфире радиостанции «Говорит Москва» утверждает, что собравшиеся на митинге в Кемерове отказываеются верить в официальные данные. «Я думал, они мне поверят, но люди хотят какой-то крови, танцев на трупах, люди хотят фанатично верить в то, что вбрасывается в интернет. Это какой-то ужас, — рассказал Васильченко. — Я хочу, чтобы их было не 64, я хочу, чтобы их не было вообще. А люди хотят, чтобы их было 350, это преступление против человечности».

Другой участник митинга, который участвовал в проверке моргов, Артем Зайцев, не понимает, зачем была организована проверка, если люди все равно не верят. «Мы поехали, проверили ту информацию, которая существует в СМИ, чтобы сами удостовериться: действительно ли 350, 400, 500, 700 трупов. По факту их реально в списке 64, на месте чуть меньше, потому что часть жертв уже вывезли и начали хоронить», — пояснил он.

Зайцев признался, что изначально был уверен, что жертв пожара намного больше. «Сейчас я удостоверился. Возможно какие-то останки, фрагменты тел ещё не нашли. Может быть их и 300 погребено на самой „Зимней вишне“, но сам факт того, что я не вижу их родных, которые потеряли своих близких», — сказал он.

Очевидец пожара Сергей Буряк в эфире «Эхо Москвы» выразил убеждение, что погибших гораздо больше. «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям, потому что только в одной детской группе — там была детская группа, куда сдают детей с утра до вечера, — там было 40 детей, спасли только четыре или пять. Я видел, там плакала мама — она завела туда восемь детей, а вывела только троих», — рассказал он.

По словам свидетеля, в первое время пожарные не скрывали информации о количестве жертв от людей, находящихся возле торгового центра: «Мы узнавали все новую и новую информацию, когда они еще не скрывали. В общем, когда они обошли только две комнаты на третьем этаже, когда они тех людей забирали, они нашли где-то около 60 или 70 трупов, потому что они уже не считали, они их уже перешагивали».

Буряк добавил, что в трех залах кинотеатра в здании торгового центра было около 250 человек, и неизвестно, скольким из них удалось спастись. Очевидец рассказал, что после начала пожара верхние этажи за считанные минуты заволокло дымом, поэтому многие погибли из-за отравления угарным газом.

«В самом начале, когда прогремел взрыв с самой дальней стороны, где находятся детская железная дорога, кафе и батут, те, кто там был, — они сразу погибли из-за взрыва. Там еще был аттракцион, на нем были дети. Их не вытащили, их просто оставили и убежали. С катка выбрались только человека три-четыре», — заключил Буряк.

В то же время в штабе, организованном родственниками жертв пожара, располагают данными о 85 пропавших без вести, большинство из них — дети, сообщает «Интерфакс».

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в Facebook выразил убеждение, что теперь «каждому, кто обратит внимание на вину чиновников в произошедшем, завизжат в ответ: вы пиаритесь на крови». «Это стандартная реакция. Они все время так делают. И так избегают ответственности, — написал политик. — А факт заключается в том, что вся система противопожарного надзора превратилась в огромную коррупционную кормушку. Других целей она давно не выполняет. Ну как у руководителя МЧС по Кемеровской области может в собственности оказаться Тойота Ленд Крузер, стоимостью в две годовые зарплаты? Что, никто не понимал, как он заработал этот Ленд Крузер?».

«Власти Кемеровской области — это вообще конгломерат преступников. Бандиты настоящие, думающие только о личной наживе», — заключили Навальный, подчеркнув, что «сотни семей заплатили страшную цену за этот урок, и мы не должны его забыть» и приложив фото с последними словам одной из погибших девочек.

Бывший депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не стали общаться с участниками митинга, проходящего в Кемерове в связи с массовой гибелью людей. «Путин и Тулеев так и не вышли к митингующим в Кемерове на площади. Путин уже улетел, Тулеев уехал домой. Зато телевидение покажет „соболезнования Путина“, спрятавшегося от народа. Их уже сейчас распространяют по всем доступным каналам — в отличие от идущего митинга. А к людям вместо президента отправили Росгвардию», — написал он, подчеркнув, что с сайта Рязанской области убрали сообщение о трауре в связи с трагедией в Кемерове, а в Москве объявлять траур «и не думают».

«Расчеловечивание зашло слишком далеко, его уже не повернуть вспять», — заключил Гудков.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook выразила соболезнование семьям погибших детей, невзирая на то, что «Россия принесла Украине много горя и зла».

Соболезнования на своей странице в Twitter также выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Заместитель городского головы Киева Петр Пантелеев сообщил о поручении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко обследовать системы пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей. «Мы шокированы трагедией, случившейся в Кемерово. Пожар привел к большому количеству жертв, унес жизни людей, среди которых было много детей, — заявил чиновник. — Принимая во внимание это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности».

Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города.

С просьбой безотлагательно организовать общие проверки городская власть обратилась к Государственной службе Украины из чрезвычайных ситуаций.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что все причастные к трагедии так или иначе имеют отношение к президенту РФ Владимиру Путину, так как либо назначались им на свои должности, либо являются его сторонниками и членами партии «Единая Россия».

Известный российский адвокат Николай Полозов напомнил о других аналогичных трагедиях, случавшихся в России за времена правления президента Владимира Путина, как то пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», унесший жизни 156 человек или катер «Булгария», с которым затонули 122 человека.

Оппозиционный журналист Саша Сотник в комментарии «Обозревателю» также вспомнил о других аналогичных катастрофах и обратил внимание на то, что «всякий раз власть (точнее — „вертикальная система“, выстроенная Кремлем) реагирует одинаково: сначала — молчание, потом — ложь, спустя еще немного времени — суровая реакция „вождя“ с назначением „стрелочников“ и выражением негодования по отдельно взятому сиюминутному поводу».

«Режим „спецуправления“ страной не предполагает открытости. Никаких прямых включений с места трагедии, никакой достоверной информации. Плебс должен смотреть то, что запланировано „сверху“. В Кемерово заживо горят дети? — неважно, у нас по плану — фильм про Путина и его обсуждение у Соловьева. Население России — это расходный материал для Путина и его окружения. Можно, конечно, сказать, что „так всегда было — и при Романовых, и при коммунистах“, но мир живет в XXIвеке, и естественно — воспринимает подобные взаимоотношения власти и населения как средневековую дикость», — пишет публицист.

По убеждению Сотника, «это — дикость: привезти детей на премьеру мультфильма и запереть их в зале „чтобы не разбежались“. Да, это — ужас: переоборудовать под торговые центры какие-то складские ангары „без окон, без дверей“, не следить за пожарной безопасностью, и тупо давать взятки, чтобы не было проблем. Но так устроена система». «И охранники, что заперли детей в кинотеатре, не оставив им ни единого шанса на спасение — тоже часть этой системы. Нет, они не желали смерти детям. Они просто не подумали, что подобное может случиться. И владельцы торгового центра не подумали. И Тулеев. И Путин...», — добавил журналист.

«Траур, объявленный в Кемерово, надо объявлять на территории всей России. И не только траур по погибшим, а еще и траур по атрофированным мозгам россиян, не способным связать последствия катастроф с их первопричиной. И до тех пор, пока эти мозги не проснутся и не начнут работать — система продолжит пожирать как их детей, так и их самих» — заключил Сотник.

Белорусский актер, режиссер и сценарист Вячеслав Сикора на своей странице в Twitter провел параллели с российскими бомбардировками в Сирии.

Российский социолог Игорь Эйдман удивился цинизму российского телевидения, которое до последнего ждало «команды хозяев». «Вчера, несмотря на страшную трагедию в Кемерово, пропагандистские программы шли в обычном режиме. Телеобслуга ждала команды хозяев. Чего изволите: скорбеть, замолчать или на кого-то свалить произошедшее? А может быть надо найти на пепелище визитку Яроша или Терезы Мэй? — написал эксперт. — На погибших детей ублюдкам наплевать. Их интересует только начальство, новая „аристократия“, а не какие-то провинциальные простолюдины. Представьте, если бы погибли не десятки детей, а захлебнулся в собственном „новичке“ один маленький, старенький, одинокий упырёк. Какой бы поток скорбных речей и траурной музыки полился бы тогда с телеэкранов».

Пользователи соцсетей обсуждают детали случившегося, выражая соболезнования, пытаются понять, кто виноват, и что делать. Не обходится и без теорий заговора.





Продавщица начала снимать с девочки имущество, тем самым ее убив #кемерово pic.twitter.com/wneoahlDXv — Zelman (@BegripObsolete) 26 марта 2018 г.



