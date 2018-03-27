Украинские водоемы могут полностью остаться без рыбы

В украинских водоемах к 2050 году может полностью исчезнуть рыба. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ассоциации рыболовов Украины.



Как отмечают специалисты, это проблема не только отечественных водоемов, но и мировых, поскольку рыбные запасы в Мировом Океане крайне истощены. «Виной этому: браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнение окружающей среды», — отметили в ведомстве.



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 90% морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60% активно используются, а запасы еще 30% истощены или близки к этому.



Как отметили в Ассоциации, в Украине чрезмерный вылов, в первую очередь, грозит хищной речной рыбе. Сейчас именно ее популяция особенно чувствительна и нуждается в восстановлении.



«90% видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности — в том числе, щука, судак, сом», — сообщили в организации.



Серьезно страдают рыбные ресурсы в Черном море, что особенно заметно во время прибрежного лова. Из-за загрязнения промышленными и бытовыми стоками, нерационального ведения рыбного хозяйства и ненадлежащей охране водных живых ресурсов много видов рыбы на грани выживания. Это, в частности, такие ценные виды, как черноморская камбала катран, скумбрия, сарган, кефалевые виды, морской судак.



За последние годы браконьерство достигло угрожающих масштабов с признаками организованной преступности.



Экологи утверждают, что сегодня гибель Азовского моря кажется неизбежной из-за непрерывного варварского уничтожения рыбы. Осталось лишь три вида рыб для вылова в полноценном промышленном масштабе: тюлька, бычок и хамса — остальные вылавливаются в мизерном количестве.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2017 года президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков заявил о катастрофическом загрязнении Днепра.

В сентябре 2017 года ученые-экологи били тревогу, заявляя, что, если все останется по-прежнему, то уже через 150 лет главная река страны станет ее главным болотом.

В феврале 2018 года экологи и активисты заявили о том, что Днепр «умирает».