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Еще две страны решили выслать российских дипломатов

Еще две страны решили выслать российских дипломатов

Австралийские власти объявили о высылке из страны двух российских дипломатов, несмотря на сделанное ранее заявление о нейтральной позиции. Как выяснили журналисты "Фразы", дипломаты должны покинуть страну в течение ближайших семи дней.

Как сообщает The-village, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и глава министерства иностранных дел Джули Бишоп пояснили, что решили поддержать своих союзников. 

Они настаивают на том, что действия России угрожают международной безопасности.

К санкциям присоединилась Исландия. Правительство приостановило двусторонние контакты с Россией на высоком уровне до тех пор, пока не будет расследовано отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Исландские политики также не посетят ЧМ-2018.

Таким образом, по состоянию на 27 марта, уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. При этом во многих европейских странах дипломатов назвали шпионами.

В то же время стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что Вена не будет высылать российских дипломатов после инцидента с отравлением в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день, 14 марта, стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

15 марта 2018 года стало известно о том, что в ближайшее время Москва вышлет из британских дипломатов.

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Тэги: Россия, мир, политика, кризис, дипломаты

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