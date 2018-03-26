Главные новости за 26 марта 2018 года

Жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали, как минимум, 55 человек. Среди погибших может быть много детей. Как сообщает источник в оперативном штабе на месте ЧС, продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших. По данным заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрея Мамченкова, на данный момент спасатели ищут 41 ребенка. «По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Сегодня, 26 марта, в процессе тушения здание снова задымилось. «На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства. В процессе тушения из здания снова пошел дым на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко. Министр напомнил, что Украина уже взыскала с «Газпрома» 100 миллионов гривен в госбюджет. «Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал о подрывной деятельности российских спецслужб в регионе. Москаль опасается серьезных провокаций на Закарпатье 8 апреля в день парламентских выборов в Венгрии. Москаль отметил, что для их предотвращения провокаций силовые структуры будут действовать так же как во время Дня Карпатской Украины. Он напомнил, что тогда задержали 32 человека с балаклавами, холодным оружием, битами, газом, травматическим оружием. «И у всех было по 1 500 гривен. Это были люди из Херсонской, Николаевской, Одесской областей, из Киева, которых наняли через спецслужбы России», — сказал Москаль.

В Киеве будет отключено отопление в многоквартирных домах, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до +8. Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. «Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне +8 или выше», — разъяснили в профильном департаменте. При этом, например, подавляющее большинство больниц, которые имеют собственные котельные, могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ. Однако в целом отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.

В Каталонии массовые акции протеста переросли в столь же массовые драки с полицией. Об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter. Из-за столкновений 98 человек получили ранения. Трое были арестованы. По данным службы, 90 человек пострадали в Барселоне, семь — в Льейде и один в — Таррагоне. Пострадавшие жалуются на множественные ушибы. Из травмированных 22 человека — сотрудники правоохранительных органов. Испанское информационное агентство Efe оценило количество митингующих только в одной Барселоне в 55 тыс. человек. Также прошли демонстрации около полпредств правительства Испании в Жирона, Таррагоне и Льейде.

Героизация в Украине людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Такое мнение высказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий. По словам дипломата, именно героизация Украиной «преступников» приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера он привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры. «Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться — мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата — мало кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения», — отметил Цихоцкий.

В украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы. На борту находится экипаж из 10 человек. В сообщении сказано, что судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму. «Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь», — отметили в ведомстве. Задержанное судно с командой на борту было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка отравляющего вещества под кодовым названием «Новичок». Об этом заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко. По его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало «сильным смертельным действием» еще в 1998 году. «Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый „Новичок“, А234», — заявил Рыбальченко. Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США. По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение «в любой подготовленной лаборатории».