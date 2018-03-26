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Погибший начальник Николаевского аэропорта уже пытался свести счеты с жизнью

Погибший начальник Николаевского аэропорта уже пытался свести счеты с жизнью

Военный летчик и исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин, который застрелился в собственной квартире, ранее предпринимал попытку совершить самоубийство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз.

По его словам, летом 2016 года Волошин вернулся со службы домой и сказал жене, что она его больше не увидит, потому что он собирается застрелиться. Женщина вместе с товарищем летчика несколько часов уговаривали Волошина не уходить из жизни, сообщает ТСН.

После этого жена нашла Волошину психолога, но, как рассказала женщина, он отказался от психологической помощи.

В то же время Мороз добавил, что с Волошиным работал психолог воинской части, который подтвердил, что летчик нуждался в психологической помощи, однако отказывался от нее.

Также руководитель полиции Николаевщины уточнил, что сейчас следствие рассматривает следующие версии трагедии: несчастный случай, самоубийство, связанное с профессиональной деятельностью, доведение до самоубийства, самоубийство из-за конфликта во время службы, самоубийство из-за семейных проблем, самоубийство в состоянии душевного волнения.

«Сейчас назначены судебно-медицинская и иммунологическая экспертизы, а также принято решение о посмертной психологической и ряде других экспертиз. Отмечу, по психологической экспертизе материалы направлены в Киев. Пока выводов экспертиз нет, но, думаю, в ближайшее время версия о несчастном случае при неосторожном обращении с оружием будет отброшена», — сказал Мороз.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.

В тот же день, 20 марта, стало известно о том, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели Волошина.

Тэги: общество, самоубийство, смерть, Николаев, аэропорт, криминал

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