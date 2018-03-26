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Журналисты подсчитали, сколько оружия находится на руках у народных депутатов

Журналисты подсчитали, сколько оружия находится на руках у народных депутатов

87 народных депутатов Украины обладают 323 единицами огнестрельного оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это 18% от всего зарегистрированного в 2016 году в Украине оружия.

Как сообщает Bihus.Info, в соответствии с декларациями чиновников за 2016 год, самым большим любителем оружия среди депутатов оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

На втором месте его коллега из «Оппоблока» Михаил Добкин. В его декларации — 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat.

По данным издания, в тройку обладателей обширной коллекции оружия попал и депутат из группы " Партия Возрождение" Геннадий Бобов. Он обладает тремя гладкоствольными ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р.

На четвертом месте расположился Виталий Хомутынник из той же группы с 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer.

И замыкает пятерку лидеров еще один член «Оппоблока» Юрий Мирошниченко. В его декларации — 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также сообщается, что 63 действующих народных депутата числятся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией Президента и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, но в их декларациях она не значится.

Журналисты отмечают, что в качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие: «Например, четырем нардепам-„радикалам“ — Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбаку — Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а „нарфронтовцам“ Юрию Берегу и Сергею Пашинскому — автоматы „Форт 224“».

При этом отмечается, что наиболее «уважаемым» оказался представитель «Народного фронта» Игорь Котвицкий — он получил аж 6 пистолетов Smith & Wesson, АПС, Маузер, Glock 17 Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных.

Также сообщается, что самой вооруженной парламентской фракцией стал «Оппозиционный блок» — его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия.

Еще 40 наградных «стволов» находятся у «Народного фронта», но не фигурируют в декларациях.

На третьем месте — «Блок Петра Порошенко» с 27 наградными «подпольными» пистолетами.

Отмечается, что около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов, 87 из которых обладают 323 единицами огнестрельного оружия.

Как сообщала «Фраза», 21 марта 2018 года стало известно о том, что Верховная Рада Украины приняла закон о порядке доступа в парламент, который узаконивает прохождение народными депутатами через раму металлоискателей. В тот же день в стенах парламента были установлены сейфы для оружия депутатов.

В тот же день в здании Верховной Рады было установлено оборудование для сканирования содержимого сумок народных депутатов Украины.

Некоторых из них это новшество возмутило.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, СМИ, Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, оружие, политика, криминал, Оппозиционный блок, народный депутат Украины

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