Днепр рискует повторить мусорную историю Львова

В Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

«В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются. Мусор не вывозится уже неделю», — пишет мэр.

По его словам, в ситуации виновна «частная монополия компании, конечным собственником которой является один из влиятельных чиновников облсовета».

«Уже несколько месяцев эта компания шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора. Фактически, эта публика хочет залезть в карман каждому из вас», — заявляет Филатов.

«Понимая, что я не позволю этого сделать, они решили использовать методы итальянской мафии. А именно, объявить тихую забастовку, как, например в Неаполе или на Сицилии, когда мусор намеренно не вывозится... Они объявили всем нам войну. Ну что же вызов принят. Мне не привыкать воевать», — отмечает мэр.

Филатов пообещал навести порядок «за неделю, быть может дней за десять».

Как сообщала «Фраза», в 2016 году на городской свалке Львова начался пожар. Во время тушения пожара под завалами мусора оказались трое спасателей МЧС.

С 1 июня 2016 года Грибовицкая свалка считается закрытой. Мусор начали вывозить в другие регионы, однако, вскоре Николаев перестал принимать мусор из Львова. В заповеднике «Древлянский», который находится в Народичском районе Житомирской области, обнаружили масштабный вывоз и сброс бытовых отходов, отходы были завезены из Львовской области. Также в городе Борисполь под Киевом активисты зафиксировали незаконную выгрузку мусора.

23 ноября 2016 года власти Львова заявили о намерении купить участок для размещения нового полигона для ТБО.

По состоянию на 19 января 2017 года во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.

19 января 2017 года мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в случае, если полигоны на территории Украины не будут принимать львовский мусор, его будут вывозить в Польшу.

27 января Львову передали земельный участок в Яворовском районе площадью 12 га для обустройства нового полигона для складирования твердых бытовых отходов и строительства комплекса по переработке мусора. Однако позже Яворовский районный совет Львовской области запретил Львовскому городском совету строительство на территории района полигона для бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода.

В ночь на 9 марта в селе Молога Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестные без разрешения выгрузили на свалке восемь фур мусора из Львова. Похожая ситуация сложилась в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

20 марта в пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове оказались переполненными 376 площадок для мусора.

В конце марта 2017 года мэр Львова Андрей Садовый предложил создать в Чернобыльской зоне отчуждения специальный полигон, чтобы вывозить туда мусор.

20 мая в Житомирской области задержали фуру, которая несанкционированно выгрузила львовский мусор возле одного из населенных пунктов.

26 мая 2017 года появилась информация о том, что жители Львова все чаще замечают крысна переполненных мусорных площадках.

12 июня 2017 года Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о необходимости объявления города зоной чрезвычайной экологической ситуации.

19 июня 2017 года Садовый попросил президента и премьер-министра объявить в городе чрезвычайное положение.

23 июня мэр Львова Андрей Садовый согласился передать руководству Львовской ОГА полномочия по вывозу мусора из города. Теперь из городского бюджета нужно выделять 300 миллионов гривен ежегодно.

25 июня 2017 года появилась информация о том, что из Львова вывезли 680 тонн мусора.

Комментарии экспертов о том, что происходило с мусором во Львове, и кто виноват в сложившейся ситуации, можно прочитать здесь.