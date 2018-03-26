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В Киеве у маршрутки на ходу отвалилась дверь

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилась дверь

Сегодня, 26 марта, в Днепровском районе Киева, на проспекте Соборности у одной из городских маршруток отвалилась задняя дверь. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили очевидцы инцидента в соцсети Facebook.

«Киев. Утро. Проспект Соборности. Ничего особенного. Маршрутка устала и осталась без двери», — сказано в сообщении.

На фото видно, что задняя дверь отпала у 205 маршрутки.

Ранее «Фраза» сообщала, что 13 марта 2017 года в Киеве у маршрутки во время движения оторвалось заднее колесо.

13 июня 2017 года в Киеве в одном из маршрутных такси прогремел взрыв. Прямо во время движения взорвалась система охлаждения.

27 декабря 2016 года в Киеве на Московском мосту оторвалось заднее колесо у маршрутки, которая двигалась с пассажирами. Происшествие произошло после того, как водитель въехал в глубокую яму в асфальте.

4 декабря 2016 года в Киеве в Дарницком районе у железнодорожной станции «Дарница» у маршрутки прямо на ходу оторвалось переднее левое колесо.

25 июня 2013 года в Киеве, недалеко от станции метро «Шулявская» у маршрутки отлетело колесо.

13 января 2010 года в Киеве на проспекте Елены Телиги микроавтобус «Богдан», двигаясь от станции метро «Дорогожичи» в сторону Петровки, потерял колесо.

Тэги: Киев, маршрутка, общество, авария, криминал, поломка, автоновости

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