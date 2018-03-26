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В Украине создан уникальный робот, который позволяет жителям городов очищать свои водоемы

В Украине создан уникальный робот, который позволяет жителям городов очищать свои водоемы

Студент из города Кропивницкий создал устройство, которое подобно пылесосу может собирать мусор из водоемов. Как выяснили журналисты «Фразы», группа энтузиастов собрала робота из подручных материалов.

Как сообщает Ecotown, устройство работает на солнечных батареях, а потому не требует ежедневной подзарядки. Автоматически управлять им можно через сеть WI-FI: теоретически каждый желающий житель Кропивницкого сможет подключиться к роботу, поруководить им и очистить водоем от мусора.

«У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы нашего города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали — он работает», — рассказал изобретатель Руслан Коптев.

Во время экспериментального запуска устройство собрало из реки Ингул около 20 кг мусора. По словам Руслана, стоимость такого робота составляет около 25 тысяч долларов, поэтому он обратился в горсовет, чтобы найти финансирование для своего изобретения. В комиссии возникло немало вопросов к разработчику: где взять деньги, как защитить прибор от вандалов, куда вывозить собранный мусор, кто будет наблюдать за роботом.

Разработчику предложили сделать четкие расчеты этого проекта, учитывая все возможные аспекты, после чего устройство смогут запустить в городе.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2014 года волынские изобретатели разработали беспилотники, которые работают по заказу СБУ, УМВД и пограничников.

Тэги: мусор, робот, водоем, Кропивницкий, технологии

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