Россия нашла следы «Новичка» в США

У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка отравляющего вещества под кодовым названием «Новичок». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко в интервью государственному телеканалу «Россия 1».

Как сообщает РИА Новости, по его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало «сильным смертельным действием» еще в 1998 году. «Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый „Новичок“, А234», — заявил Рыбальченко.

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США. По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение «в любой подготовленной лаборатории».

Между тем, как сообщает The Sun со ссылкой на источник, телефоны Скрипаля и его дочери Юлии были отключены в течение четырех часов в день их отравления. Это может означать, что они могли быть отравлены в то время, как их местонахождение невозможно было отследить с помощью телефонов.

«Самое подходящее объяснение — их телефоны были выключены в тот день, — сказал собеседник издания. — Вероятнее всего, они направлялись на какую-то тайную встречу и не хотели, чтобы их местонахождение стало известно».

Полицейские все еще пытаются установить, где находились пострадавшие утром в день происшествия, и ищут свидетелей, которые могли видеть отца и дочь до того, как тех отравили.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

23 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе заявила, что ученые лаборатории в Портон-Даун определили химическое вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, как относящееся к группе «Новичок».