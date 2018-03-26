Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

В Киеве будет отключено отопление в многоквартирных домах, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до +8. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

«Завершение отопительного сезона зависит от температурных показателей. Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне +8 или выше», — разъяснили в профильном департаменте.

При этом, например, подавляющее большинство больниц, которые имеют собственные котельные, могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

Однако в целом отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях.

Относительно ОСПД то, как добавили в департаменте, отключение по желанию возможно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Однако, на практике такое происходит крайне редко.

Ранее «Фраза» сообщала, что в январе 2018 года в Киеве уменьшились тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение для бытовых потребителей.