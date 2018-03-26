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Скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди

Скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки около часа ночи в Москве.

Как передает «Московский комсомолец», случайный прохожий вызвал ему «скорую» — Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. Он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — сегодня утром Мавроди скончался.

По предварительной информации Мавроди скончался в 6:40 утра в результате обширного сердечного приступа. Его тело направлено в судебный морг для вскрытия.

Мавроди изветен организацией крупнейшей финансовой пирамиды «МММ». Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков (по разным оценкам — от 10 до 15 миллионов человек). Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу, а позднее объявлял о запуске новых проектов.

Тэги: общество, Москва, Россия, Сергей Мавроди, мир, криминал, МММ

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