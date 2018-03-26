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Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось

Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось

Следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 26 марта, в процессе тушения здание снова задымилось.

«На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщает «Интерфакс», в процессе тушения из здания снова пошел дым на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

По информации радиостанции «Говорит Москва», из здания эвакуировали спасателей. «Все подразделения докладывают, что весь личный состав вышел на свежий воздух. Людей на потенциально опасном участке в ТЦ „Зимняя вишня“ нет», — говорится на официальной странице радиостанции в Twitter.

Эту информацию подтвердил глава МЧС России Владимир Пучков. «В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, в результате многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление завалов, сейчас оно перешло в активную фазу», — рассказал чиновник журналистам. По его словам, работа по тушению продолжается.

Как сообщает Telegram-канал 112, в рамках расследования уголовного дела о пожаре задержан руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности. Имя задержанного предпринимателя Игорь Полозиненко. На данный момент задержаны также владелица торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер. Их фамилии, по данным 112, Соболев и Никитин.

Между тем, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. «Россия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления российской власти и ту страшную трагедию, которые сегодня переживают семьи в Кемерово. В пожаре погибли маленькие дети, школьники погибли страшной смертью, и мне очень жаль... Царство небесное погибшим... соболезнования семьям», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Тэги: пожар, Россия, мир, смерть, Ирина Геращенко, кемерово

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