Москаль уверен, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал о подрывной деятельности российских спецслужб в регионе. Как выяснили журналисты «Фразы», Москаль опасается серьезных провокаций на Закарпатье 8 апреля в день парламентских выборов в Венгрии.

Москаль отметил, что для их предотвращения провокаций силовые структуры будут действовать так же как во время Дня Карпатской Украины, сообщает «Украинская правда».

Он напомнил, что тогда задержали 32 человека с балаклавами, холодным оружием, битами, газом, травматическим оружием.

«И у всех было по 1 500 гривен. Это были люди из Херсонской, Николаевской, Одесской областей, из Киева, которых наняли через спецслужбы России», — сказал Москаль.

Он не исключил, что оружие, которое вывозил глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, предоставлялось в том числе и для Закарпатья.

«Это вполне возможно. Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно пятое Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР. Их интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польши. Они могут сидеть здесь, в какой-нибудь здравнице», — сказал Москаль.

«Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», — добавил он.

По его данным, 70% их кадровых сотрудников пятого управления ФСБ — это этнические украинцы, которых набрали из разных регионов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

9 марта 2018 года суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без залога до 6 мая 2018 года.