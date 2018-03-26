Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Москаль уверен, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ

Москаль уверен, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал о подрывной деятельности российских спецслужб в регионе. Как выяснили журналисты «Фразы», Москаль опасается серьезных провокаций на Закарпатье 8 апреля в день парламентских выборов в Венгрии.

Москаль отметил, что для их предотвращения провокаций силовые структуры будут действовать так же как во время Дня Карпатской Украины, сообщает «Украинская правда».

Он напомнил, что тогда задержали 32 человека с балаклавами, холодным оружием, битами, газом, травматическим оружием.

«И у всех было по 1 500 гривен. Это были люди из Херсонской, Николаевской, Одесской областей, из Киева, которых наняли через спецслужбы России», — сказал Москаль.

Он не исключил, что оружие, которое вывозил глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, предоставлялось в том числе и для Закарпатья.

«Это вполне возможно. Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно пятое Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР. Их интересует, в первую очередь, Украина, Грузия и Молдова. Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польши. Они могут сидеть здесь, в какой-нибудь здравнице», — сказал Москаль.

«Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть», — добавил он.

По его данным, 70% их кадровых сотрудников пятого управления ФСБ — это этнические украинцы, которых набрали из разных регионов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

9 марта 2018 года суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без залога до 6 мая 2018 года. 

Тэги: Украина, уголовное дело, Геннадий Москаль, политика, война, Донбасс, криминал, Владимир Рубан

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

26.03.18 09:14

Чем обернется для Украины новое президентство Путина: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей

Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
26.03.18 09:58
800
Последние новости
26.03.18 14:29

В Азовском море задержали российское судно
26.03.18 14:05

Россия нашла следы «Новичка» в США
26.03.18 13:47

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление
26.03.18 13:11

Скончался основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди
26.03.18 12:53

Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось
26.03.18 12:45

Москаль уверен, что Закарпатье наводнено агентами ФСБ
26.03.18 11:57

Порноактриса утверждает, что человек Трампа угрожал ее ребенку
26.03.18 11:53

В Минюсте придумали хитрый план по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд.
26.03.18 11:21

В Николаеве бастуют водители маршруток. Город парализован
26.03.18 11:15

Голобуцкий: В деле о подделке деклараций членами НАПК фигурирует Левочкин

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов