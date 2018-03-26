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Порноактриса утверждает, что человек Трампа угрожал ее ребенку

Порноактриса утверждает, что человек Трампа угрожал ее ребенку

Порноактриса Стеффани Клиффорд, известная также под псевдонимом Сторми Дэниелс, утверждает, что в 2011 году ей угрожал представитель Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом он пытался заставить ее молчать о связи с бизнесменом.

Как сообщает «ГОРДОН», это произошло через несколько недель после того, как Клиффорд согласилась рассказать об отношениях с Трампом журналу In Touch за $15 тыс. — к ней якобы подошел неизвестный мужчина, когда она была на парковке со своей малолетней дочерью. По словам Клиффорд, он сказал ей оставить Трампа в покое и забыть об этой истории.

После этого мужчина посмотрел на дочь и назвал ее «красивой маленькой девочкой». «Было бы обидно, если бы что-то случилось с ее мамой», — процитировала Клиффорд его слова.

Тогда ее рассказ так и не был опубликован. Два бывших сотрудника объяснили, что адвокат Майкл Коэн пообещал подать в суд на издание. По словам Клиффорд, ей так и не заплатили.

По словам порноактрисы, она была очень взволнована этим инцидентом. Клиффорд рассказала, что больше никогда не видела этого мужчину, но сразу бы его узнала. Она добавила, что в полицию не обращалась, так как была напугана.

Как сообщала «Фраза», адвокат президента США Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд. В иске говорится, что она рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение.

21 марта стало известно, что женщина подтвердила правдивость своих слов, пройдя проверку на детекторе лжи.

Тэги: мир, порнография, угроза, Дональд Трамп

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