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В Минюсте придумали хитрый план по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд.

В Минюсте придумали хитрый план по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд.

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с «Газпрома» 100 миллионов гривен в госбюджет.

«Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.

Как сообщала «Фраза», 1 марта 2018 года НАК «Нафтогаз Украины» выиграл спор с российским «Газпромом» относительно объемов транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

В конце 2017 года Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «Бери или плати» на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах. Таким образом, по оценкам «Нафтогаза», общий позитивный эффект от решения арбитража составил тогда более 75 млрд долларов за весь срок действия контракта.

Напомним, 16 июня 2014 года российский газовый монополист «Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании с НАК «Нафтогаз Украины» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность на общую сумму свыше $4,5 млрд. В тот же день НАК подал иск о ретроактивном изменении цены на газ, возмещении всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

29 января 2015 года «Нафтогаз Украины» обратился в Арбитражный суд Стокгольма с иском о пересмотре транзитного контракта с «Газпромом». В частности, «Нафтогаз» потребовал 3,2 миллиарда долларов в качестве компенсации за недостаточные (по мнению компании) объемы топлива, предоставленные для транзита. Кроме того, представители предприятия просят признать, что некоторые положения договора могут быть пересмотрены в соответствии с энергетическим и антимонопольным законодательством Украины и ЕС.

20 апреля 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что до завершения Стокгольмского арбитража Украина не будет вести переговоров по газу с Россией.

В октябре того же года арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпрома», а также экспертов и свидетелей по взаимному иску компаний относительно контракта на закупку газа.

К концу года арбитраж также завершил слушания в рамках тяжбы НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» по контракту на транзит газа.

1 июня 2017 года «Нафтогаз» сообщил, что Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма встал на сторону компании в многолетнем споре с ПАО «Газпрома» по контракту на поставку газа от 2009 года и вынес по этому поводу отдельное решение.

Тэги: Нафтогаз Украины, иск, Украина, Газпром, Павел Петренко

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