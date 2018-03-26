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В Николаеве бастуют водители маршруток. Город парализован

В Николаеве бастуют водители маршруток. Город парализован

Сегодня, 26 марта, в Николаев возник транспортный коллапс, из-за забастовки водителей маршрутных автобусов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

Жители многих отдаленных районов города не могут вовремя добраться на работу, так как большинство маршрутных автобусов не вышла на линии.

Таким образом владельцы маршрутов и водители требуют повысить плату за проезд.

В пресс-службе Николаевского городского совета заявили, что знают о проблеме и пытаются оперативно ее решить.

«Утром в понедельник, 26 марта, жители некоторых микрорайонов города стали заложниками ситуации, возникшей в сфере пассажирских перевозок города Николаева. Особенно ощутимыми перебои в работе транспортных средств стали для жителей Корабельного района, на маршрутах, которые обслуживает ООО «ПИК». Некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городские власти путем срыва пассажирских перевозок, — сообщили в горсовете.

В отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета уточнили, что в городе работает рабочая группа по проведению проверки соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

По информации руководителя управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олега Манушевича, в настоящее время проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Кроме того, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» вывело на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 10 января проезд в пригородной маршрутке № 303, которая курсирует из Киева в Васильков, подорожал до 20 грн.

15 января 2018 в Киеве опять подорожал проезд в маршрутках.

Тэги: Украина, маршрутка, проезд, забастовка, Николаев, цены, водители

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