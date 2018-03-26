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В МИД Польши снова высказались по поводу Бандеры

В МИД Польши снова высказались по поводу Бандеры

Героизация в Украине людей, которых Польша считает преступниками, продолжает отравлять украинско-польские отношения. Как выяснили журналисты «Фразы», такое мнение высказал заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

Как сообщает «Украинская правда», по словам дипломата, именно героизация Украиной «преступников» приводит к случаям национальной вражды. В качестве примера он привел историю польской медсестры, которая разорвала документ украинки, увидев, что она прописана на улице Бандеры.

«Это досадный случай, однако я хотел бы заступиться — мы не знаем о семейной истории этого человека, возможно, ее родственники были убиты последователями Бандеры. Конечно, и украинская девушка ни в чем не виновата — мало кто на какой улице прописан? Но это показывает, что героизация Украиной людей, которых мы считаем преступниками, продолжает отравлять наши отношения», — отметил Цихоцкий.

Вместе с тем он заверил, что Польша не претендует решать, «чьими именами будут названы улицы украинских городов». Заместитель польского министра также утверждает, что закон об институте нацпамяти (который стал в Украине известным как закон о «запрете бандеризма») не представляет угрозы украинским гражданам в Польше. «Он направлен только на освещение темных страниц истории УПА. В конце концов, в Украине действует закон о запрете критики героизации УПА. Он пугает поляков, которые ездят в Украину, и ограничивает свободу научных исследований на тему преступных страницы истории УПА», — подытожил дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что 4 марта праворадикалы провели во Львове факельное шествие под антипольскими лозунгами, в частности, «Львов — не для польских панов». Участники марша, приуроченного ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича (5 марта), заявили, что хотели показать, что «Львов-бандеровский». Они также критиковали польский закон Об институте национальной памяти, известный также как закон о запрете бандеровской идеологии.

В свою очередь, 19 марта польские националистические организации провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как сообщала «Фраза», 26 января 2018 года Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой «бандеровской идеологии».

1 февраля 2018 года Сенат Польши большинством голосов поддержал Закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность для тех, кто обвиняет поляков в причастности к Холокосту и отрицает преступления «украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом».

Напоминаем также, что 20 июля 2016 года польский Сейм поддержал признание Волынской трагедии геноцидом.

22 июля Сейм Польши проголосовал за резолюцию «Об установлении 11 июля Днем памяти поляков, жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА».

В ответ 8 сентября Верховная Рада утвердила заявление Украины относительно принятия Сенатом и Сеймом Польши постановлений о Волынской трагедии.

13 сентября министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.

20 октября Верховная Рада Украины приняла совместную с польским Сеймом декларацию памятии солидарности.

3 февраля 2017 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша настаивает на том, что Украина должна отказаться от признания Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии формациями, которые боролись за независимость государства во время Второй мировой войны. По его словам, такой шаг со стороны Украины будет способствовать налаживанию отношения между двумя странами.

6 февраля глава Института национальной памяти Владимир Вятрович призвал максимально деполитизировать историческое примирение народов. «Сейчас эту проблему можно разделить на два аспекта: историки должны продолжать дискуссии, пусть даже горячие. В свою очередь общественность должна работать в контексте взаимного прощения», — заявил Вятрович.

Тэги: Украина, общество, Степан Бандера, мир, Польша, политика

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