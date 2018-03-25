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Главные новости за 24-25 марта 2018 года

Главные новости за 24-25 марта 2018 года

Группа неизвестных напала на продавца магазина в населенном пункте Великополовецкое Сквирского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Злоумышленники избили продавца, связали ему руки и ноги и похитили 14 тысяч гривен, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Во время бегства от преследования в городе Белая Церковь водитель не справился с управлением и съехал в кювет - грабители бросились бежать. Двое злоумышленников забежали в подъезд многоэтажки и ворвались в одну из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. 

В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Люди спасались от огня, прыгая из окон. По предварительной информации погибли 4 детей, в инциденте пострадали по меньшей мере 12 человек. Тела детей были найдены прямо в кинозале. Региональные СМИ также сообщали, что в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня. 

Руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию с Надеждой Савченко. Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке «оказалась не на своем месте». «Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх — надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни», — заявила Тимошенко.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал дело Надежды Савченко. Порошенко назвал историю разоблачения Савченко «достойной присутствия в учебниках для спецслужб». Порошенко поблагодарил спецслужбы за «мастерски раскрытое вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве». Тем временем в Кремле отрицают, что Савченко является агентом Москвы и назвали ее внутренней проблемой Украины.

С начала российской агрессии сотрудники Службы безопасности Украины задержали 591 причастного к террористической деятельности человека. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко. «Вклад СБУ в проведение АТО трудно недооценить. На счету сотни раскрытых информаторов, сотни задержанных боевиков, десятки локализованных диверсий и предотвращенных терактов. Только в прошлом году десятки и десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности Украины», — подчеркнул президент

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 млн долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook. «Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету», — отмечается в сообщении.

84% украинцев устали ждать благ от государства и осознали, что рассчитывать можно только на себя и свою семью. Об этом свидетельствуют результаты исследования To be Ukrainian, проведенного компанией «Украинская маркетинговая группа» совместно с Министерством информационной политики. «Сегодня, более чем когда-нибудь, украинцы чувствуют себя гражданами», — утверждает Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины. Среди причин кардинальных изменений, которые произошли с соотечественниками, социологи называют революцию, кризис и войну. Украинцы теперь готовы рисковать и способны приспосабливаться к любым жизненным неурядицам.

В ночь на 25 марта Украина перешла на «летнее время». В три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед. Таким образом, переход на летнее время «съедает» один час. Следует отметить, что большинство современных гаджетов и техники переходят на летнее время автоматически.

Стоимость одной акции компании Facebook на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов. Об этом стало известно после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка. Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник, 19 марта, до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу, 23 марта. Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер. 

Тэги: США, полиция, Юлия Тимошенко, Украина, пожар, общество, экономика, политика, летнее время, заложники, криминал, Дональд Трамп, Надежда Савченко

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