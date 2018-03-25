Под Киевом грабители захватили в заложники детей и их бабушку

Группа неизвестных напала на продавца магазина в населенном пункте Великополовецкое Сквирского района. Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Злоумышленники избили продавца, связали ему руки и ноги и похитили 14 тысяч гривен, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Во время бегства от преследования в городе Белая Церковь водитель не справился с управлением и съехал в кювет - грабители бросились бежать. Двое злоумышленников забежали в подъезд многоэтажки и ворвались в одну из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети.

По просьбе их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках женщину.

Работникам полиции удалось освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать преступников. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Злоумышленниками оказались жителями Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет.

Все задержанные ранее уже были судимы за совершение тяжких имущественных преступлений. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Задержанные подозреваются в совершении двух разбойных нападений, а также проверяется их причастность к совершению других преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 187 (разбой), статье 147 (захват заложников) и статье 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.

Тогда же член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил детали инцидента. По его словам, человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление.

Вскоре были освобождены все заложники, злоумышленник был задержан.