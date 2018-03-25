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В соцсетях необычно поздравили Владимира Кличко с днем рождения

В соцсетях необычно поздравили Владимира Кличко с днем рождения
Сегодня, 25 марта, свой 42-й день рождения празднует легенда украинского и мирового бокса Владимир Кличко. Как выяснили журналисты "Фразы", в День рождения выдающегося боксера современности в соцсетях появился поздравительный ролик, который рассказывает о главных достижениях Кличко-младшего за всю его профессиональную карьеру и заканчивается трогательными поэтическими строчками, посвященными боксеру.
 
Об этом сообщает «Утро с «Интером» в facebook.
 
 
Стихотворение впервые прозвучало в юбилейном выпуске программы «Большой бокс на Интере», который вышел в эфир в январе 2018 года. Идея создания такого поэтического посвящения Владимиру Кличко возникла у продюсера и режиссера проекта Сергея Долбилова. Её воплотил в
жизнь известный спортивный комментатор и поэт Дмитрий Лазуткин.
 
Сегодня, в день рождения Владимира Кличко, эти стихи зазвучат уже в новом контексте.
Тэги: день рождения, Владимир Кличко, поздравление

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