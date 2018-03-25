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Капитализация Facebook за неделю упала на $58 млрд.

Капитализация Facebook за неделю упала на $58 млрд.

Стоимость одной акции компании Facebook на американском фондовом рынке снизилась на 18 долларов. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом стало известно после окончания торгов на фондовой бирже Нью-Йорка.

Стоимость одной акции компании на американском фондовом рынке упала с 177 долларов 1 цента в понедельник, 19 марта, до 159 долларов 39 центов до закрытия в пятницу, 23 марта. 

Инвесторы опасаются усиления внимания надзорных органов и оттока пользователей, считает ведущий аналитик Pivotal Research Брайан Уизер. 

При первичном размещении акций в 2012 году рынок оценил социальную сеть в 104 млрд долларов. Благодаря постоянному притоку пользователей и доминированию на цифровом рынке рекламы стоимость одной акции выросла с начальных 38 долларов до 190 долларов в феврале 2018 года. 

Однако в ближайшие месяцы цена акции может упасть до 152 долларов, считает Уизер. Такой прогноз аналитик подготовил еще до скандала с утечкой данных.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

21 марта 2018 года появилась информация о том, что Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В тот же день стало известно, что Cambridge Analytica могла выполнять ряд заказов для властей Украины. В частности, компания якобы занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.



 

Тэги: общество, Нью-Йорк, Facebook, мир, экономика, Марк Цукерберг

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