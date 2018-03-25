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Украина перешла на «летнее время»

Украина перешла на «летнее время»

В ночь на 25 марта Украина перешла на «летнее время». Как выяснили журналисты «Фразы», в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.

Таким образом, переход на летнее время «съедает» один час. Следует отметить, что большинство современных гаджетов и техники переходят на летнее время автоматически.

Ранее «Фраза» сообщала, что переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». Данным постановлением предусматривалось установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Однако под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время. Смена времени в Украине происходит дважды в год. В последнее воскресенье марта страна переходит на «летнее» время.

Тэги: Украина, общество, летнее время, часы, зимнее время

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