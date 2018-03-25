В ночь на 25 марта Украина перешла на «летнее время». Как выяснили журналисты «Фразы», в три часа ночи стрелки часов необходимо было перевести на один час вперед.

Таким образом, переход на летнее время «съедает» один час. Следует отметить, что большинство современных гаджетов и техники переходят на летнее время автоматически.