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По словам Порошенко, в Украине задержали почти 600 «агентов Кремля»

По словам Порошенко, в Украине задержали почти 600 «агентов Кремля»

С начала российской агрессии сотрудники Службы безопасности Украины задержали 591 причастного к террористической деятельности человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Вклад СБУ в проведение АТО трудно недооценить. На счету сотни раскрытых информаторов, сотни задержанных боевиков, десятки локализованных диверсий и предотвращенных терактов. Только в прошлом году десятки и десятки террористических актов и диверсий были остановлены Службой безопасности Украины», — подчеркнул президент, сообщает УНИАН.

«Подразделениями центра спецопераций „Альфа“ в районе проведения АТО осуществлено более 7 тысяч специальных и оперативно-боевых мероприятий, в том числе по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп вглубь страны. СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности, сбору разведывательной информации, содействию боевикам и содействию российским оккупантам», — подчеркнул Порошенко.

«Раскрыты и привлечены к ответственности десятки сепаратистов — тех, кто покушался на целостность нашей страны, участвовал в незаконном так называемом „референдуме“, раскачивал ситуацию на Донбассе, в Харькове, Одессе, Днепре, в Киеве и других городах Украины», — сказал Порошенко.

В то же время, по словам Порошенко, в 2017 году в Украине за государственную измену были осуждены 13 человек.

«Лишь в 2017 году по статье „государственная измена“ Уголовного кодекса Украины вынесен приговор 13 предателям», — сообщил он.

По словам президента, также в прошлом году вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении 11 лиц, причастных к финансированию терроризма. Порошенко подчеркнул, что под пристальным мониторингом находятся и подавляются любые попытки россиян и «пятой колонны» в Украине реанимировать так называемую «идею Новороссии», генерировать искусственные сепаратистские движения в тех или иных регионах.

Как сообщала «Фраза», 13 декабря 2016 года по подозрению в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой» был задержан полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, освобожденный перед этим из плена боевиков.

Сам он свою вину отрицал, но подтвердил, что в плену вынужденно ходил в российской военной форме, и ему выдавали российское оружие.

13 июля 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины подозревает одного из функционеров Международного центра миротворчества и безопасности в Старычах Яворовского района Львовской области в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ.

28 июля 2017 года появилась информация о том, что СБУ задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

6 декабря 2017 года СБУ заявила о том, что предотвратила теракт на одном из военных объектов в Сумской области. 

Тэги: Петр Порошенко, общество, Россия, политика, война, Донбасс

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