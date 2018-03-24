84% украинцев устали ждать благ от государства и осознали, что рассчитывать можно только на себя и свою семью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют результаты исследования To be Ukrainian, проведенного компанией «Украинская маркетинговая группа» совместно с Министерством информационной политики.

«Сегодня, более чем когда-нибудь, украинцы чувствуют себя гражданами», — утверждает Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины.

Среди причин кардинальных изменений, которые произошли с соотечественниками, социологи называют революцию, кризис и войну. Украинцы теперь готовы рисковать и способны приспосабливаться к любым жизненным неурядицам.

«В то же время, они стали значительно большими патриотами, чем несколько лет назад», — уверена Наталья Бухалова, генеральный директор UMG.

Однако патриотизм за последние два года претерпел существенные изменения: внешние проявления уступили место глубинным. «Если в 2015 году можно было стать посреди площади, взяться за сердце, спеть гимн, и этого было достаточно, чтобы быть патриотом, то теперь — нет», — объясняет Бухалова.

Например, для более 70% соотечественников ключевым фактором патриотизма становится не просто знание украинского языка, а его бытовой контекст. За последние два года каждый третий русскоязычный украинец стал чаще разговаривать на украинском языке. Более того, почти 60% считают важным использование украинского языка в СМИ — для поддержания национального духа. Вместо пассивной экономии украинцы теперь больше ориентированы на поиск дополнительного заработка. При этом более 80% жителей страны готовы променять престижную работу на высокооплачиваемую, а почти 70% — интеллектуальный и духовный рост — на возможность больше зарабатывать.

Хорошим ответом на вопрос о материальном благополучии многим представляется возможность начать свое дело: каждый второй опрошенный считает, что сейчас для этого очень удачное время.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2011 году мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook 2011, опубликованном швейцарской бизнес-школой IMD, Украина осталась на тех же позициях, что и в 2010 году, заняв 57-е место из 59.

В 2015 году Украина заняла 49 место из 60 в рейтинге конкурентоспособности стран, которые составляет швейцарский институт IMD.

Напомним, в марте 2016 года Украина заняла 123 место из 157 в рейтинге самых счастливых стран.

В октябре 2016 года Украина опустилась в рейтинге свободы информации.

2 октября 2016 украинское законодательство о доступе к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.

В декабре 2016 года английский исследовательский центр Legatum Institute представил рейтинг самых благоприятных стран для жизни 2016 года. Украина заняла в этом рейтинге 107 место.

В январе 2017 года Украина опустилась в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом.

В марте 2017 года в ежегодном рейтинге стран мира по Индексу человеческого развития Украина заняла 84 место, опустившись на 29 позиций по сравнению с предыдущим годом.

7 апреля 2017 года стало известно, что Украина опустилась на 88 место в рейтинге туристической конкурентоспособности, составленном экспертами Всемирного экономического форума.

В сентябре 2017 года в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Украина заняла 81-е место среди 137 стран.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, заняв 127 место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

В ноябре 2017 года Украина вошла в тройку самых несчастных стран мира, расположившись в рейтинге рядом с Гаити и Южным Суданом.

В январе 2018 года в ежегодном рейтинге лучших стран мира Украина заняла 69 место из 80 возможных.