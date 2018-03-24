Этой ночью Украина перейдет на «летнее время»

Украина в ночь на 25 марта перейдет на «летнее время», что предусматривает перевод часов на один час вперед. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

«В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов нужно перевести на один час вперед», — сообщили в министерстве.

Ранее «Фраза» сообщала, что переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». Данным постановлением предусматривалось установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Однако под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время. Смена времени в Украине происходит дважды в год. В последнее воскресенье марта страна переходит на «летнее» время.