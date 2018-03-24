«Нужно было настаивать на психологической реабилитации». Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию с Савченко

Руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию с Надеждой Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке «оказалась не на своем месте».

«Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх — надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее бесконечно жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни», — заявила Тимошенко, сообщает «ТСН.ua».

В то же время, как сообщает «Украинская правда», сестра Надежды Савченко Вера считает, что на решение суда повлияли президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. Об этом она заявила журналистам после окончания суда.



По ее словам, когда судья так долго был в совещательной комнате, то у защиты появилась надежда. «Когда судья более двух с половиной часов был в совещательной комнате, то стало понятно, что что-то у них пошло не так», — отметила Вера Савченко.



По ее словам, «дело рассыпается еще до суда», поэтому у нее и адвокатов появилась надежда, что судьи могут «дать заднюю». «Может судья и хотел дать заднюю, но ему заварили дверь. Ведь Петр Порошенко и Владимир Гройсман сегодня уже поздравили Василия Грицака с тем, что он обезвредил преступников», — сказала Вера Савченко. По ее мнению, после этого судья не мог принять иного решения.

Как уточняет УНИАН, выход судьи после завершения чтения решение сопроводил чей-то возглас: «Позор!».

Сама Савченко, которую быстро в плотное кольцо взяли правоохранители, громко заявила, что не воспринимает решения суда, как законное. «Надо все-таки менять систему власти, если даже судей пугают полномочия народного депутата», — сказала она. И воскликнула на прощанье: «До встречи на свободе».

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года Савченко объявила голодовку.

В тот же день, 23 марта, Шевченковский районный суд города Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая.