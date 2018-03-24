Трамп увеличил расходы США на поддержку Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 млн долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету», — отмечается в сообщении.

Согласно закону, Пентагону выделено 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнований в 2017 году. Также смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн превышает соответствующие расходы прошлого года.

Кроме того, документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам влияния.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года стало известно о том, что в проекте бюджета США на 2018 год было предусмотрено урезание размера помощи Украине на 68,8%.

Напоминаем также, что Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект, который определял бюджет Пентагона на 2017 финансовый год.

В декабре 2016 года США заявили о том, что намерены расширить военное сотрудничество с Украиной, в частности, предоставить снаряжение и техническую поддержку пограничной службе Украины. Об этом говорилось в проекте оборонного бюджета США на 2017 год, одобренном нижней палатой Конгресса.

Министерство обороны Украины и Агентство НАТО подписали соглашение по поддержке Вооруженных Сил Украины.

В 2015 году Сенат Конгресса США принял обновленный вариант оборонного бюджета на 2016 финансовый год, предусматривающий выделение $300 млн на военную помощь Украине.