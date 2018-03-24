Сборная Украины по футболу опозорилась в матче с Саудовской Аравией

Сегодня, 23 марта, национальная сборная Украины по футболу провела свой первый товарищеский матч в 2018 году. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко в испанской Марбелье встречались со скромной по мировым меркам сборной Саудовской Аравии.

Несмотря на проливной дождь, в первом тайме украинцы демонстрировали довольно зрелищный футбол, подолгу держа мяч, много комбинируя и, что самое главное, создавая моменты у ворот соперника. Однако открыть счет наши ребята смогли лишь на 32-й минуте встречи: очередной навес Коноплянки с левого фланга наконец-то нашел адресата, а именно Артема Кравца, который головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

После забитого гола подопечные Шевченко еще неоднократно были близки к успеху, а самый верный момент был у Марлоса, который из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

У соперника же не получалось совершенно ничего, и, тем не менее, они умудрились сравнять счет еще до перерыва: аль-Шехри подал с углового и, после замешательства наших защитников, аль-Мовалад сравнял счет.

Во второй половине встречи дождь немного успокоился, плюс ко всему Шевченко немного освежил состав, сделав две замены. Поэтому казалось, что наша сборная задвигается еще более активно. Но не тут-то было. Получилось все наоборот: куда-то внезапно пропала скорость в атакующих действиях, а в обороне дела стали куда хуже. Несколько раз соперники откровенно прощали нашу команду. Видимо, не хватало индивидуального мастерства, ведь, как показывает практика, более опытные и именитые соперники в подобных ситуациях наказывают нас на ура.

И все же сборная Украины могла вырвать победу в концовке встречи, устроив настоящий штурм ворот соперника. Но до сих пор невозможно понять, как сначала Беседин, а через мгновение Буяльский не смогли «пробить» голкипера соперников. В итоге — невнятная ничья 1:1.

Добавим, что во вторник, 27 марта, украинцы проведут еще один спарринг — со сборной Японии.

Ранее «Фраза» сообщала, что первый домашний поединок сборной Украины по футболу в Лиге наций, который запланирован на 9 сентября этого года против Словакии, пройдет без зрителей. Связано это с тем, что болельщики использовали запрещенную символику на матче Украина — Испания в Квалификации Евро-2016, который состоялся еще 12 октября 2015 года в Киеве.