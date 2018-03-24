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Савченко арестовали и накмекнули на пожизненный срок

Савченко арестовали и накмекнули на пожизненный срок

Шевченковский районный суд города Киева избрал внефракционному народному депутату Верховной Рады Украины Надежде Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение вынес председательствующий по делу судья Евгений Сидоров.

«Ходатайство, заявленное прокурором Генеральной прокуратуры Банниковым о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемой Савченко удовлетворить. Применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко под стражу в зале суда», — говорится в постановлении суда, сообщает УНИАН.

Срок содержания Савченко под стражей продлится 59 суток — до 20 мая 2018 года, и данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 суток со дня его оглашения.

Следует отметить, что, обосновывая это решение, судья заметил, что за совершение одного из инкриминируемых ей правонарушений, предусмотрено пожизненное лишение свободы, а также, что она, имея статус народного депутата, может свободно перемещаться через линию разграничения, и имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, и может скрываться от органов досудебного расследования.

Кроме того, по словам судьи, следствие еще не провело весь комплекс следственных действий и не установило все обстоятельства и всех лиц — соучастников преступлений, а также не установлено место хранения орудий преступлений. Судья отметил, что она как депутат владеет огнестрельным оружием, что также стало аргументом для принятия решения.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года Савченко объявила голодовку.

Напомним, 13 декабря 2014 года Надежда Савченко, пребывая в камере российского СИЗО впервые объявила голодовку, которая продлилась 84 дня. Впоследствии она неоднократно прерывала и возобновляла ее. Все детали можно прочитать здесь.

2 августа 2016 года Савченко объявила голодовку из-за бездействия власти в освобождении пленных.

Тэги: суд, общество, политика, приговор, криминал, Надежда Савченко

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