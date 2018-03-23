Главные новости за 23 марта 2018 года

Савченко в очередной раз объявила голодовку. Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку. Это произошло во время заседания Шевченковского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня, — заявила Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу, 23 марта. — Для меня уже не страшно, я это проходила».

С 15 октября Ryanair начнет летать в Украину по 15 направлениям. Уже можно бронировать билеты. Ирландский авиаперевозчик Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран. Сегодня, 23 марта, генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская подписали контракты на сотрудничество с исполнительным директором Ryanair Майклом О’Лири. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования. Согласно ее данным цена билетов на маршрутах в Польшу и Вильнюс составляет от 9,99 евро, в Лондон и Стокгольм — 19,99 евро, Барселону — от 29,99 евро.

Гройсман обещает решить проблему «евроблях» за месяц. Но только при одном условии. Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует ему это право. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать в соответствии с законодательством Украины», — отметил Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Эксперты подсчитали, где в этом году будет дешевле всего праздновать Пасху. В 2018 году полная пасхальная корзина с традиционными мясными продуктами будет стоить в среднем по Украине 660 гривен. Таковы расчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики», исходя из того, что содержимое корзины включает в себя традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также помидоры, огурцы, яблоки и красное вино. По данным института, уже третий год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области — 589 грн, а самой дорогой — 760 грн — в Киеве.

В прошлом году НБУ утилизировал 50 миллиардов гривен. В 2017 году Национальный банк Украины утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на общую сумму в 48,4 миллиарда гривен. Каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого она приобретает признаки изношенности. Как сообщает Национальный банк Украины, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты.

В Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки. Полиция Киева задержала двух киевлян, которые подозреваются в похищении бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. В полиции отметили, что злоумышленники разбили бюст и мемориальную доску на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.

В Минздраве рассказали о бесполезности флюорографии в борьбе с туберкулезом. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение эффективность проведения массовых флюорографических обследований с целью предотвращения вспышек туберкулеза. «В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез», — написала Супрун, подчеркнув, что флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания.

Британские ученые подтвердили происхождение вещества, которым был отравлен Скрипаль, — Мэй. Ученые лаборатории в Портон-Даун определили химическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, как относящееся к группе «Новичок». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе. «Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ „Новичок“», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Евросоюз устроил России дипломатический демарш. Лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Решение было принято на переговорах лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Эта мера не подразумевает окончательный отзыв дипломата. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, лидеры Евросоюза согласились на этот шаг в качестве символического жеста поддержки Лондона.

«Предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков»: журналист рассказал о нравах российских депутатов. Российский журналист-гей Ренат Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны одиозного политика Владимира Жириновского и представителей его партии. «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном, — написал Давлетгильдеев. — Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот».

Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег. Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний. Также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.

В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли. Более 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. В целом на суше оказалось около 150 животных, однако около 15 из них выжили. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину. Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.