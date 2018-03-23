Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Главные новости за 23 марта 2018 года

Главные новости за 23 марта 2018 года

Савченко в очередной раз объявила голодовку. Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку. Это произошло во время заседания Шевченковского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня, — заявила Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу, 23 марта. — Для меня уже не страшно, я это проходила».

С 15 октября Ryanair начнет летать в Украину по 15 направлениям. Уже можно бронировать билеты. Ирландский авиаперевозчик Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран. Сегодня, 23 марта, генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская подписали контракты на сотрудничество с исполнительным директором Ryanair Майклом О’Лири. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования. Согласно ее данным цена билетов на маршрутах в Польшу и Вильнюс составляет от 9,99 евро, в Лондон и Стокгольм — 19,99 евро, Барселону — от 29,99 евро.

Гройсман обещает решить проблему «евроблях» за месяц. Но только при одном условии. Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует ему это право. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать в соответствии с законодательством Украины», — отметил Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Эксперты подсчитали, где в этом году будет дешевле всего праздновать Пасху. В 2018 году полная пасхальная корзина с традиционными мясными продуктами будет стоить в среднем по Украине 660 гривен. Таковы расчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики», исходя из того, что содержимое корзины включает в себя традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также помидоры, огурцы, яблоки и красное вино. По данным института, уже третий год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области — 589 грн, а самой дорогой — 760 грн — в Киеве.

В прошлом году НБУ утилизировал 50 миллиардов гривен. В 2017 году Национальный банк Украины утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на общую сумму в 48,4 миллиарда гривен. Каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого она приобретает признаки изношенности. Как сообщает Национальный банк Украины, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты.

В Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки. Полиция Киева задержала двух киевлян, которые подозреваются в похищении бронзового бюста Леси Украинки и мемориальной доски. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. В полиции отметили, что злоумышленники разбили бюст и мемориальную доску на маленькие куски и сдавали в пункты приема металлолома.

В Минздраве рассказали о бесполезности флюорографии в борьбе с туберкулезом. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение эффективность проведения массовых флюорографических обследований с целью предотвращения вспышек туберкулеза. «В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез», — написала Супрун, подчеркнув, что флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания.

Британские ученые подтвердили происхождение вещества, которым был отравлен Скрипаль, — Мэй. Ученые лаборатории в Портон-Даун определили химическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, как относящееся к группе «Новичок». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе. «Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ „Новичок“», — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Евросоюз устроил России дипломатический демарш. Лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Решение было принято на переговорах лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Эта мера не подразумевает окончательный отзыв дипломата. По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, лидеры Евросоюза согласились на этот шаг в качестве символического жеста поддержки Лондона.

«Предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков»: журналист рассказал о нравах российских депутатов. Российский журналист-гей Ренат Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны одиозного политика Владимира Жириновского и представителей его партии. «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном, — написал Давлетгильдеев. — Да, я был совсем юн, коленки ходили ходуном от одной мысли о том, что перед тобой депутат, министр и так далее, казалось, что я обязан смотреть им в рот».

Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег. Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний. Также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.

В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли. Более 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. В целом на суше оказалось около 150 животных, однако около 15 из них выжили. Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину. Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Тэги: Надежда Савченко, голодовка, Ryanair, суд, политика, криминал, Владимир Гройсман, евробляха, Кабинет Министров Украины, экономика, Национальный банк Украины, Пасха, вандалы, Министерство здравоохранения Украины, туберкулез, Тереза Мэй, Россия, мир

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

23.03.18 09:19

История первых побед: оборона артемовской базы. Начало

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 23 марта 2018 года

Главные новости за 23 марта 2018 года
23.03.18 18:59
243
Последние новости
23.03.18 18:59

Главные новости за 23 марта 2018 года
23.03.18 17:59

В «Украинском выборе» сообщили о двух исках Медведчука к нардепу Лещенко
23.03.18 17:22

Светлана Тарабарова на «Круче всех» увлеклась... скипингом
23.03.18 16:55

В прошлом году НБУ утилизировал 50 миллиардов гривен
23.03.18 16:25

Стали известны подробности нападения на супермаркет во Франции
23.03.18 16:04

Блогер о деле Савченко: Луценко не хочет портить отношения с Тимошенко
23.03.18 15:59

«Лох-несское чудовище» загадочно исчезло с американского пляжа
23.03.18 15:51

Гройсман обещает решить проблему «евроблях» за месяц. Но только при одном условии
23.03.18 15:30

Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
23.03.18 14:59

Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко
В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли
В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли
Николаевского чиновника подозревают в подделке паспортов и двойном гражданстве. Его сын служит в армии РФ
Николаевского чиновника подозревают в подделке паспортов и двойном гражданстве. Его сын служит в армии РФ
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов