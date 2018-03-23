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Светлана Тарабарова на «Круче всех» увлеклась... скипингом

Светлана Тарабарова на «Круче всех» увлеклась... скипингом
В воскресенье, 25 марта, в 18:00 на телеканале «Интер» в детском талант-шоу «Круче всех» Светлана Тарабарова узнает, что такое скипинг и отыщет сразу трех героев для нового клипа! Об этом журналистам "Фразы" сообщили в пресс-службе телеканала.
 
Тарабарова, как и другие приглашенные звезды проекта, даже не представляла, с кем ей придется встретиться на съемках программы «Круче всех». Певица предполагала, что она будет выступать на одной сцене с юной вокалисткой или танцорами. Ведь не зря ее попросили исполнить новый хит «Цунами» и обязательно выйти на сцену в костюме из клипа, ведь участник программы, который будет с ней выступать, очень этот клип любит.
 
Каким же было удивление артистки, когда ей довелось петь сразу для трех талантливых детей, увлеченных вовсе не вокалом или танцами, а… скипингом! Оказывается, именно так называются сложные прыжки через скакалку, которые легко выполняют 9-летний Павел Гавриченко, 10-летняя София Малюга и 8-летняя Ксения Наумова из Киева.
 
 
«Мне очень везет в жизни на встречи с уникальными, крутыми людьми, – говорит Светлана Тарабарова. – У этих детей горят глаза. Они очень артистичны. Они так прыгали! Действительно мастера своего дела. Очень искренние, воспитанные, а я особенно ценю сейчас в детях хорошее воспитание! Обожаю такие встречи и, несмотря на то, что я в спортзале сорвала спину и мне нельзя было прыгать, дети настолько меня зарядили, что я прыгала почти так же, как они! Я пообещала снять их в моем новом клипе. Это спонтанное решение. Но мы это сделаем!»
 
На какую песню будет этот клип, Светлана не уточнила, сказав лишь, что съемки состоятся совсем скоро. А еще призналась, что считает стремление быть круче всех  очень важным мотивирующим фактором для развития не только малыша, но и любого взрослого.
 
«Всю жизнь мною, как и другими людьми, движет – и это нужно признать! – дух конкуренции, достижения цели, победы, – рассказала певица. – У меня качества характера в принципе лидерские, поэтому для меня всегда важно быть круче всех. Я не буду выпрыгивать из себя, чтобы кому-то что-то доказывать. Но себе – докажу. Так нас с сестрами воспитывал отец. Мы – воины. Поэтому драться за справедливость, за победу, становиться лучше каждый день – для нас самое важное».
 
Что происходило на сцене детского талант-шоу и почему юные скиперы так впечатлили артистку Светлану Тарабарову, принимавшую участие во множестве телевизионных шоу,  увидите уже 25 марта, в воскресенье, в 18:00 на телеканале «Интер» в новом судьбоносном выпуске программы «Круче всех».
 
Тэги: концерт, шоу, культура, Интер

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