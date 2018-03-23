В прошлом году НБУ утилизировал 50 миллиардов гривен

В 2017 году Национальный банк Украины утилизировал 749,2 миллиона изношенных банкнот на общую сумму в 48,4 миллиарда гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого она приобретает признаки изношенности.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Национальный банк Украины, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты следующих номиналов:

1 гривна — 83,4 млн штук на сумму 83,4 млн грн;

2 гривны — 63 млн штук на сумму 125,9 млн грн;

5 гривен — 77,5 млн штук на сумму 387,4 млн грн;

10 гривен — 85,1 млн штук на сумму 850,7 млн грн;

20 гривен — 71,7 млн штук на сумму 1434,6 млн грн;

50 гривен — 128,6 млн штук на сумму 6430,9 млн грн;

100 гривен — 129,8 млн штук на сумму 12 984,5 млн грн;

200 гривен — 96,7 млн штук на сумму 19335,2 млн грн;

500 гривен — 13,4 млн штук на сумму 6722,8 млн грн.

Как сообщается, изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями: при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в Национальный банк; и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в Национальном банке.

Отметим, что изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, находящиеся в обращении".

Как сообщали СМИ, в середине ноября 2017 года Нацбанк сообщил, что рассматривает возможность отказа от монет мелких номиналов 1, 2 и 5 коп., а также 25 коп. и внедрения в Украине механизма округления (в чеке) общих сумм расчетов за товары, работы и услуги.

Округлять суммы покупок начнут с 1 июля. С этой же даты прекращается чеканка монет — их будут постепенно выводить из оборота.

Правила округления будут работать только в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца по следующим принципам:

— если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

— если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.