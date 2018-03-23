Стали известны подробности нападения на супермаркет во Франции

Вооруженный мужчина, захвативший заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, является выходцем из Марокко. Как выяснили журналисты «Фразы», по последним данным, от его рук погибли три человека, еще трое получили ранения.



По информации газеты Le Figaro, мужчина, захвативший заложников все еще жив, хотя ранее поступали данные о ликвидации нападавшего.



По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал «Аллах акбар» и заявлял, что хочет отомстить за «своих братьев в Сирии».



В то же время, по данным телеканала BFM TV, нападавший убит. По информации телеканала, его застрелила полиция во время штурма. По данным Reuters, прямо перед этим нападавший согласился обменять единственного остававшегося у него заложника на силовика.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 марта 2018 года на юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете.