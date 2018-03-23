Гройсман обещает решить проблему «евроблях» за месяц. Но только при одном условии

Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует ему это право. Как выяснили журналисты «Фразы», с таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



«Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать в соответствии с законодательством Украины», — отметил Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает «Интерфакс-Украина».



По словам Гройсмана, если Верховная Рада делегирует право урегулировать данный вопрос Кабмину, оно будет решено на протяжении одного месяца.



«Но если вопрос идет о том, что вопрос должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета», — добавил премьер.

Как сообщала «Фраза», 14 ноября 2017 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. В заключительных и переходных положениях документа предлагалось установить, что личные транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 90 дней, в течение 10 рабочих дней подлежат государственной регистрации без изменения регистрационных документов и номерных знаков страны их регистрации.

По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, в случае принятия этот закон заставил бы владельцев «сдать это авто на разборку».

Напомним, 24 января 2017 года активисты, поддерживающие закон об изменениях в Таможенный кодекс относительно авто с иностранной регистрацией заблокировали все въезды в Киев.

22 февраля 2017 года состоялась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска «Ужгород». Также были заблокированы дороги, ведущие к границам со Словакией, Румынией и Польшей. Протестующие выступали против действующих таможенных правил, их требованием было рассмотрение на законодательном уровне изменений относительно урегулирования временного ввоза авто с иностранной регистрацией.

Также в феврале 2017 года состоялась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное неподалеку от границы с Румынией, в ней приняли участие около 50 человек и 20 автомобилей.

В марте 2017 года появилась информация о том, что в Украине начали изымать автомобили с иностранными номерами.

В апреле 2017 года стало известно, что в Литве появилась компания, скупающая фирмы, на которые зарегистрированы ввезенные в Украину автомобили. Вместе с документами в их руки попадают и все координаты украинцев, которые таким образом «купили» машину. В результате владельцы автомобилей на иностранных номерах могут потерять своих «железных коней».

6 сентября 2017 года в Киеве под станами Верховной Рады прошла акция за доступную растаможку автомобилей на европейских номерах.

13 сентября сообщалось, что владельцы старых авто на иностранных номерах начали активно сдавать свои автомобили на разборку. Автолюбители опасаются, что до нового года с этими авто придется либо расстаться, либо платить за них налоги.

Отметим также, что в середине апреля 2017 года СМИ сообщали о том, что в Украине набирает популярность новая схема мошенничества с автомобилями на иностранной регистрации.

В ноябре 2017 года появилась информация о том, что в Украине орудуют группы угонщиков, которые массово угоняют автомобили с европейскими номерами.

14 ноября также стало известно, что власти Литвы всерьез взялись за проблему ввезенных в Украину б/у автомобилей. Если проверка выявит факт нарушения литовского законодательства, автовладельцу грозит конфискация автомобиля и его депортация в Литву.