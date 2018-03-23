В Минздраве рассказали о бесполезности флюорографии в борьбе с туберкулезом

Исполняющая министра здравоохранения Ульяна Супрун поставила под сомнение эффективность проведения массовых флюорографических обследований с целью предотвращения вспышек туберкулеза. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез», — написала Супрун, подчеркнув, что флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания.

«На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет», — утверждает чиновница.

Она также обратила внимание на тот факт, что в нашей стране «флюорографические обследования часто не затрагивают именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть — пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения».

«Как следствие — в Украине за год от туберкулеза умирает 4000 пациентов. Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства», — сообщила Супрун.

Для исправления ситуации она рекомендует руководствоваться Операционным руководством по активному скринингу туберкулеза от Всемирной организации здравоохранения, которое «советует применять систематический скрининг среди групп высокого риска и объяснила, как это выглядит в цивилизованных странах:

— на осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания;

— если врач видит потребность — он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за показа 2:00 и пациент сможет начать лечиться;

— в комплексе с изменениями на первичном звене и введением доказательных практик для лечения туберкулеза, мы сможем лучше контролировать туберкулез, вовремя выявлять болезнь и успешно лечить».

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2018 года Ульяна Супрун заявила, что перекись водорода не помогает при дезинфекции и лечении ран.