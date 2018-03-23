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Во Франции сторонник ИГ взял в заложники посетителей супермаркета

Во Франции сторонник ИГ взял в заложники посетителей супермаркета

На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15.

Как уточняет BFM TV, очевидцы рассказывают, что слышали выстрелы.

Полиция начала операцию по освобождению заложников. Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.

Как уточняет Lenta.ru, мужчина, захвативший заложников назвался сторонником террористической группировки «Исламское государство».

Власти подтвердили, что в районе идет полицейская операция.

Также сообщается, что незадолго до этого тот же неизвестный из машины открыл огонь по спецназовцам в соседнем городе Каркасон. Во время нападения спецназовцы пробежку, один из силовиков получил ранение.

Как передает Le Globe, в результате есть один погибший. Кто это, не уточняется. В то же время, по данным мэра Треба, во время стрельбы пострадали два человека, сообщает Reuters.

После стрельбы по спецназовзам, автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал ситуацию «крайне серьезной».

По информации французского телеканала BFM TV на данный момент заложники освобождены. Об этом заявил мэр города Эрик Менасси.

По его словам, в здании остается злоумышленник и один офицер полиции. Всех остальных заложников освободили. Об их количестве не сообщается.

По данным издания Le Figaro, преступник вооружен ножом, пистолетом и гранатами.

В то же время, как уточняет «Интерфакс-Украина», человек захвативший заложников, убит.

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп описал ситуацию как «очень серьезную». На место отправился министр внутренних дел Жерар Коллон.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2017 года в пригороде Брюсселя вооруженный мужчина захватил в заложники 15 человек в супермаркете.

В октябре 2017 года в британском городе Нанитон мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре.

В ночь на 10 марта 2018 года в американском штате Калифорния в городе Юнтвиль вооруженный мужчина совершил нападение на дом для ветеранов.

Тэги: общество, мир, оружие, супермаркет, Франция, заложники, криминал

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