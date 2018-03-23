Савченко в очередной раз объявила голодовку

Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила голодовку. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время заседания Шевченковского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня, — заявила Савченко, выступая во время судебного заседания в пятницу, 23 марта. — Для меня уже не страшно, я это проходила».

«Дал мне Бог продержаться в 83-дневной голодовке... Даст продержаться дольше — проживу дольше. Нет — значит, закончится (жизнь) раньше, чем успеете осудить», — сказала она, обращаясь к судье, сообщает «Интерфакс-Украина».

Говоря о фактах, собранных против нее правоохранительным органами, она объяснила, что перевозка оружие из зоны проведения антитеррористической операции для определения источника его происхождения: «Оружие, которое перевозилось — а я его ни одного раза не перевозила, хотя в конце уже обвинение звучало именно так, хотя я не знала, какое оружие там будет перевезено... Но давайте будем объективными: оружие, которое перевозилось со стороны врага, перевозилось для того, чтобы понять, было оно продано с наших артскладов, которые взрывались во время нашей преступной власти, когда идет война, уже четвертый раз, чтобы можно было понять, изготавливается ли у них свое оружие или поставляется оно из России, потому что четвертый год не заканчиваются боеприпасы там, где их никогда не было».

При этом летчица подчеркнула, что «если бы оружие имело намерение быть использованным где-то в терактах, оно никогда бы не ехало в военные части на хранение». «Военные получают боевые распоряжения, работают все военные по боевым распоряжениям. Во исполнение разных заданий эти боевые распоряжения носят военную и государственную тайну. Оружие перевозить от противника нужно, испытывать его и тестировать нужно, понимать, с чем мы имеем дело нужно, потому что иначе мы будем проигрывать», — заключила Савченко.

Как сообщает «Украинская правда», по ее словам, прокуратура сейчас пытается ей инкриминировать действия, которых никогда не было: «„ДНР“ и „ЛНР“ не являются террористическими организациями. Это не признала Верховная Рада. Поэтому вы спекулируете и выдаете желаемое за действительное. Вы хотите привязать то, что происходит в Украине под терроризм, а не под войну с Россией, что является фактом и никак не хочет признать Верховная Рада. Доделайте закон сначала толком, чтобы он соответствовал вашему сложенном ходатайству».

«Нет террористических организаций ЛНР и ДНР. Это территория, на которой проживают люди. Это оккупированная территория, на которой проживают люди в режиме оккупации, люди-украинцы. Наши с вами земляки, которых мы должны освободить», — добавила она.

Нардеп отметила, что «приписывая весь тот арсенал оружия», никто не продумал, сколько надо было людей, чтобы ее применить — «видимо, целый полк».

Савченко добавила, что имеет наградное оружие, умеет им пользоваться, но никогда не применяла против людей, кроме как на войне.

«Все мои заходы на ту территорию были направлены на поиск военнопленных и на их верификацию. Рискуя собой в это время, или не рискуя, я имела высшую цель», — заявила летчица, добавив, что обвинения в том, что она покупала оружие — лживые, потому что у нее нет на это денег.

«Я никогда не перевозила оружие. Даже не знаю, что там было. С тем оружием, что вы назвали, войну можно было выиграть», — сказала она.

По мнению Савченко, власть боится ее как конкурента: «Когда я сказала, что буду кандидатом в президенты Украины, начала создавать политическую партию, я стала для власти политически опасной. Поэтому им надо показывать все в искривленных зеркалах».

По ее словам, власти нужна была Савченко «как эмблема, как логотип, как символ».

«Мое дело было политически мотивированным, наверное, с тех пор, когда меня возвращали как Героя Украины, или делали из меня Героя Украины. Являюсь я такой или нет — решать народу», — сказала она, выразив убеждение, что 98% населения считают ее героем Украины.

«Из-за неадекватных картины, которые они нарисовали, я могу ходить в суды, я буду ходить в суды. Если не побоятся все остальные люди, мы докажем этой власти, в чем она не права, без крови на Майдане», — заключила Савченко, добавив, что знает, что нужно Украине, потому что поняла «за два года» и останется в стране, поскольку «является героем».

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

Напомним, 13 декабря 2014 года Надежда Савченко, пребывая в камере российского СИЗО впервые объявила голодовку, которая продлилась 84 дня. Впоследствии она неоднократно прерывала и возобновляла ее. Все детали можно прочитать здесь.

2 августа 2016 года Савченко объявила голодовку из-за бездействия власти в освобождении пленных.