С 15 октября Ryanair начнет летать в Украину по 15 направлениям. Уже можно бронировать билеты

Ирландский авиаперевозчик Ryanair начнет выполнять рейсы в Украину из 6 европейских стран. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня, 23 марта, генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская подписали контракты на сотрудничество с исполнительным директором Ryanair Майклом О’Лири.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования. Согласно ее данным цена билетов на маршрутах в Польшу и Вильнюс составляет от 9,99 евро, в Лондон и Стокгольм — 19,99 евро, Барселону — от 29,99 евро.

Присутствующий на церемонии подписания президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и по пяти — из Львова.

Приход компании в Украину президент назвал знаком качества инвестиционного климата и заявил, что билеты для украинцев будут стоить дешевле 40 евро, а компания в первый год работы хочет перевезти 1 млн украинцев.

В свою очередь, главный исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири уточнил, что рейсы будут запускаться с 15 октября. В частности, компания запустит полеты из Киева в Барселону (четыре рейса в неделю), Братиславу и Вроцлав (по три), Варшаву (четыре), Краков (три), Познань и Гданськ (по два), Вильнюс и Стокгольм (по три), Лондон (пять); из Львова в Краков (три), Варшаву (три), Дюссельдорф (три), Мемминген (два) и Лондон (три).

Согласно пресс-релизу, розданному журналистам в ходе мероприятия, цены на полеты стартуют от 19,99 евро, тогда как в представленной на событии презентации — от 9,99 евро.

В то же время, по данным «Экономической правды», маршрутная сеть Ryanair из Украины практически полностью будет совпадать с направлениями другого лоукостера, уже работающего в стране — Wizz Air.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2017 года на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О’Брайан объявил официальные планы лоукост-перевозчика в Украине. Как утверждалось из «Борисполя» Ryanair будет летать по четырем направлениям, а из Львова — по семи.

Позже выяснилось, что стоимость билетов составит от 19,99 евро и, как утверждают эксперты, это далеко не низкий тариф.

31 марта того же года Павел Рябикин заявил, что Международный аэропорт «Борисполь» пока не может удовлетворить запросы Ryanair. Для того, чтобы удовлетворить их пожелания необходимо изменить приказ Мининфраструктуры, регулирующий базовые тарифы", — заявил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин. После этого сделка сорвалась.