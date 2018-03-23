Эксперты подсчитали, где в этом году будет дешевле всего праздновать Пасху

В 2018 году полная пасхальная корзина с традиционными мясными продуктами будет стоить, в среднем по Украине, 660 гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы расчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики», исходя из того, что содержимое корзины включает в себя традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, а также помидоры, огурцы, яблоки и красное вино.

Как сообщает ZN.UA, по данным института, уже третий год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области — 589 грн, а самой дорогой — 760 грн — в Киеве.

В западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Ровенской (628 грн), Волынской (631 грн), Черновицкой (635 грн) и Львовской (636 грн) областях. Стоимость такого же продуктового набора в Ивано-Франковской области превысит среднюю по стране и составит 676 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина на Закарпатье — 719 грн.

В центре и на севере Украины самой дешевой будет корзина на Сумщине — 613 грн. Немного больше придется заплатить на Хмельнитчине (629 грн), в Черниговской (630 грн) и Кировоградской (631 грн) областях. На Виннитчине пасхальная корзина обойдется в 658 грн, на Полтавщине — 662 грн, в Черкасской и Киевской областях — 664 и 678 грн соответственно, на Житомирщине — 680 грн.

Стоимость пасхальной корзины на востоке будет преимущественно близкой к средней по Украине. В Луганской и Днепропетровской областях она обойдется почти в одинаковую цену — 668 и 669 грн и грн соответственно. В Харьковской области за набор продуктов к празднику придется заплатить 670 грн. Самой дорогой в регионе будет пасхальная корзина в Донецкой (696 грн) области.

Самой дешевой в южном регионе будет праздничная корзина в Запорожской (633 грн) области. Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине немного превысит средний по Украине показатель и составит 661 грн.

Жителям остальных южных областей — Херсонской и Одесской — придется заплатить 669 и 673 грн и грн соответственно.

Отметим, что в 2018 году Пасха в Украине празднуется в воскресенье, 8 апреля. Таким образом, в соответствии с законодательством, выходным также будет 9 апреля, понедельник. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд: с субботы (7 апреля) до понедельника (9 апреля) включительно.

Как сообщала «Фраза», в 2017 году, по результатам исследования, проведенного Украинской аграрной конфедерацией, минимальный набор продуктов для пасхального стола подорожал на 20%. По подсчетам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, — на 27%.