Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег

Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег

Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Как выяснили журналисты "Фразы", компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний. 

Как сообщает британское издание Daily Mail, также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.

С требованием немедленного ответа от IT-гиганта выступила ISBA — объединение британских рекламодателей, занятых продвижением потребительских товаров. Предполагается, что тысячи фирм, включая таких гигантов как Unilever и Procter&Gamble, могут отказаться от партнерства с Facebook, если будет доказана вина соцсети в добыче данных незаконным путем.

Руководитель международного маркетингового агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу заявил, что в условиях олигополии 60% всех затрат на продвижение компаний уходят на объявления в Facebook и Google. По мнению Кершоу, теперь появилась надежда, что те немногие, кто решился на бойкот, могут наконец изменить сложившуюся ситуацию с огромными тратами на ограниченном рынке.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

21 марта 2018 года появилась информация о том, что Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В тот же день стало известно, что Cambridge Analytica могла выполнять ряд заказов для властей Украины. В частности, компания якобы занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева.

22 марта 2018 года Цукерберг пообещал проанализировать все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации о пользователях и ограничить доступ к этим данным для разработчиков.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

Тэги: общество, Facebook, мир, экономика, Марк Цукерберг

Комментарии

Колонка автора
22.03.18 09:59

Обнадеживающая неопределенность

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

23.03.18 09:19

История первых побед: оборона артемовской базы. Начало

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Родные и близкие застрелившегося руководителя Николаевского аэропорта рассказали о причинах его поступка

Родные и близкие застрелившегося руководителя Николаевского аэропорта рассказали о причинах его поступка
23.03.18 09:24
1926
Последние новости
23.03.18 11:52

«Предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков»: журналист рассказал о нравах российских депутатов
23.03.18 11:35

В Киеве задержали вандалов, ограбивших могилу Леси Украинки
23.03.18 10:35

Эксперты подсчитали, где в этом году будет дешевле всего праздновать Пасху
23.03.18 10:28

Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег
23.03.18 10:24

Порошенко сделал из Савченко подарок для российской пропаганды
23.03.18 09:56

Евросоюз устроил России дипломатический демарш
23.03.18 09:33

Британские ученые подтвердили происхождение вещества, которым был отравлен Скрипаль, – Мэй
23.03.18 09:24

Родные и близкие застрелившегося руководителя Николаевского аэропорта рассказали о причинах его поступка
23.03.18 09:18

Как выяснилось, Савченко в политику привела не Тимошенко
22.03.18 19:01

Главные новости за 22 марта 2018 года

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов