Тысячи компаний грозятся оставить Facebook без денег

Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Как выяснили журналисты "Фразы", компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний.



Как сообщает британское издание Daily Mail, также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.



С требованием немедленного ответа от IT-гиганта выступила ISBA — объединение британских рекламодателей, занятых продвижением потребительских товаров. Предполагается, что тысячи фирм, включая таких гигантов как Unilever и Procter&Gamble, могут отказаться от партнерства с Facebook, если будет доказана вина соцсети в добыче данных незаконным путем.



Руководитель международного маркетингового агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу заявил, что в условиях олигополии 60% всех затрат на продвижение компаний уходят на объявления в Facebook и Google. По мнению Кершоу, теперь появилась надежда, что те немногие, кто решился на бойкот, могут наконец изменить сложившуюся ситуацию с огромными тратами на ограниченном рынке.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года социальная сеть Facebook начала расследование относительно связи своих сотрудников со сторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. В частности, речь идет о создателях фирмы Global Science Research Джозефе Канселлоре и Александре Когане, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа.

21 марта 2018 года появилась информация о том, что Европейский парламент приглашает основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений о ситуации с попаданием данных 50 млн пользователей соцсети в распоряжение компании Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа.

В тот же день стало известно, что Cambridge Analytica могла выполнять ряд заказов для властей Украины. В частности, компания якобы занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева.

22 марта 2018 года Цукерберг пообещал проанализировать все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации о пользователях и ограничить доступ к этим данным для разработчиков.

Как сообщали СМИ, 20 марта 2018 года британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.