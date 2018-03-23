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Евросоюз устроил России дипломатический демарш

Евросоюз устроил России дипломатический демарш

Лидеры Евросоюза решили временно отозвать своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций по поводу ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как выяснили журналисты «Фразы», решение было принято на переговорах лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

Как сообщает Reuters, эта мера не подразумевает окончательный отзыв дипломата.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, лидеры Евросоюза согласились на этот шаг в качестве символического жеста поддержки Лондона, сообщает Deutsche Welle.

Информацию об отзыве так же подтвердил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

«Мы безоговорочно поддерживаем Соединенное Королевство перед лицом этого дерзкого вызова нашей коллективной безопасности», — цитирует совместное заявление лидеров ЕС ВВС.

«Мы решительно намерены реагировать сообща, — заявила по итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель, — не только использованными [в этом документе] жесткими формулировками, но и, возможно, путем других дополнительных мер».

Как сообщает AFP со ссылкой на одного из участников встречи, сейчас сразу несколько стран ЕС рассматривают возможность высылки российских дипломатов или отзыва из Москвы своего посла. Позже о такой возможности публично высказалась президент Литвы Даля Грибаускайте.

В то же время премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что, хоть его и страна хочет проявить солидарность с Британией, «мы должны очень ответственно подходить к этому вопросу».

Представительство Европейского союза в РФ появилось в 2009 году путем реорганизации открытого еще в 1991 году представительства Европейской комиссии в России. 2 октября 2017 года структуру возглавил германский дипломат Маркус Эдерер.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе заявила, что ученые лаборатории в Портон-Даун определили химическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, как относящееся к группе «Новичок».

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

Тэги: Евросоюз, отравление, Россия, мир, Тереза Мэй, дипломатия, Сергей Скрипаль

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