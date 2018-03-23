Британские ученые подтвердили происхождение вещества, которым был отравлен Скрипаль, – Мэй

Ученые лаборатории в Портон-Даун определили химическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, как относящееся к группе «Новичок». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе.

«Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ „Новичок“», — говорится в заявлении Даунинг-стрит, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Мэй, в Великобритании уверены в том, что «Россия ранее производила это вещество».

«Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность несет Россия. Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни», — сказано в заявлении.

Между тем, как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, в Британии второй сотрудник полиции, который расследовал отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери, проходит лечение с подозрением на отравление.

Известно, что полицейский, который имеет незначительные симптомы отравления, включая раздражение кожи, проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери, там же, где где находятся в критическом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Второй офицер имеет потенциальные признаки отравления, но они очень незначительные и совсем не в таких масштабах, как у офицера Бейли (первый офицер, который попал в больницу из-за отравления) и Скрипалей», — рассказал источник.

Сообщается, что на данном этапе неясно, как полицейский отравился, но вполне возможно, что он случайно вступил в контакт с объектом, что был вторично заражен.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.