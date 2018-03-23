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Родные и близкие застрелившегося руководителя Николаевского аэропорта рассказали о причинах его поступка

Родные и близкие застрелившегося руководителя Николаевского аэропорта рассказали о причинах его поступка

22 марта в Одессе в крематории на Новогородском кладбище прошло прощание с украинским летчиком, героем войны на востоке страны Владиславом Волошиным. Как выяснили журналисты «Фразы», основная панихида прошла в Николаеве, где пилот служил, а после увольнения из Вооруженных сил, руководил КП «Николаевский международный аэропорт».

В Одессе тело Волошина кремировали и урна с прахом воина будет предана земле на его малой родине — в маленьком селе Луганской области, сообщает «Думская».

С пилотом прощались родственники, волонтеры, журналисты и представители воздушного командования «Юг».

Отец летчика, Валерий Волошин, заявил, что его сын совершил необдуманный поступок.

«Мой сын был очень самостоятельным, всегда и все решал сам. Причина гибели, конечно, война и бытовые проблемы. Новая работа требовала от него быть администратором, психологом, управленцем... К сожалению, чаша терпения переполнилась и случилась трагедия», — сказал отец летчика.

В то же время, журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил о том, что на похоронах Волошина общался с летчиками штурмовой авиации, с теми, кто летал с покойным в 2014-м

«Полковник есть, с которым у Влада был конфликт. Полковник был сбит, но вместо того, чтобы выйти на встречу поисковой группе спецназа, ушел со связи. А группу спецназа 3-го полка, которые долго искали полковника, уничтожили под Латышево, люди из-за него погибли. Полковник сдался в плен и все рассказал россиянам на допросах. И его после этого обменивают, делают героем, дают орден, пистолет, квартиру, продвигают по службе. А Влад ударил по россиянам под Иловайском, был сбит, но в плен не сдался, вырвался. При катапультировании сломал руку, очень тяжело, в суставе, тяжело травмировал позвоночник, у него все это болело постоянно. Ему не признали это боевыми ранениями, он лечился за свой счет. Квартиру его семья не получила, орден или пистолет за Иловайск он тоже не получил. Получается, лучше бы в плен попал, тогда внимание бы было. Влад не молчал никогда, был неудобным, потому и ушли его из армии. Для него это было очень больно, он был создан для военной жизни», — написал Бутусов.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года в Николаеве в собственной квартире застрелился 29-летний исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта, ветеран АТО, кавалер орден «За мужество» III степени Владислав Волошин.

Впоследствии в СМИ появилась якобы переписка Волошина с одним из чиновников аэропорта в одном из мобильных мессенджеров, в которой упоминается губернатор Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

Тогда же глава Николаевской ОГА призвал не заниматься «непонятными вещами». Он заявил, что узнал о самоубийстве Волошина, когда проходил лечение, и не может поверить в это.

19 марта появилась противоречивая информация о последних днях героя. По одним данным на него незадолго до смерти якобы давили чиновники областной государственной администрации во главе с Алексеем Савченко. По другой — до последнего момента он не выказывал каких-либо признаков надвигающейся трагедии.

20 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что приняло меры для устранения возможных коррупционных рисков при осуществлении закупок в Николаевском международном аэропорту. «По результатам этой работы НАБУ, а также работы других правоохранительных органов, органов финансового контроля и исполнительной власти, общественности и средств массовой информации удалось предотвратить возможное хищение средств местного бюджета: договор, заключенный между компанией-победителем тендера по закупке работ и услуг по ремонту здания аэровокзала и КП „Николаевский международный аэропорт“ 21.02.2018 расторгнут в порядке статьи 849 Гражданского кодекса Украины», — сообщили в бюро.

В тот же день, 20 марта, стало известно о том, что правоохранители рассматривают 5 версий гибели Волошина. 

Тэги: общество, самоубийство, смерть, криминал, летчик, Владислав Волошин

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