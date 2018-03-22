Главные новости за 22 марта 2018 года

Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады. Верховная Рада Украины поддержала представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. За разрешение на привлечение ее к ответственности проголосовали 291 депутат. За разрешение на задержание проголосовали 277 народных депутатов, на арест — 268. Во время голосования Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула зал заседаний Верховной Рады и вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она встретилась со своей сестрой Верой, передала ей звезду Героя Украины и вернулась в помещение.

ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства». Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке террористического акта. Общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов — примерно трое суток. В видео указывается, что 17 ноября 2017 года на КПВВ «Майорск» Владимир Рубан и Надежда Савченко пересекли линию разграничения с оккупированными территориями Донецка. При этом уточняется, что сама нардеп пряталась в авто, где лежало оружие, предоставленное ​​боевиками ОРДЛО.

Савченко принесла на комитет гранаты и предложила метнуть их в Луценко. Народный депутат Украины Надежда Савченко принесла на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который сегодня рассматривал представление о снятии с нее неприкосновенности, гранаты. «Очень важно показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были», — сказала Савченко, доставая из пакета два фрукта.

Луценко намекнул, кто является «кукловодом» Савченко, и пообещал привлечь его к ответственности. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что лишение депутатской неприкосновенности Надежды Савченко — это только начало процесса борьбы с антиукраинскими силами. По словам чиновника, правоохранительный органы догадываются о том, кто стоит за этими процессами. «Террористический дуэт Рубана—Савченко не является отдельным эпизодом. Уверен в том, что он координируется со всеми другими элементами антиукраинской деятельности, и Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главное задание — установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства», — заявил Луценко, выступая в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса о снятии депутаткой неприкосновенности с Савченко 22 марта.

В столичном метро задержали мужчину со взрывчаткой, который направлялся в центр города. В Киеве на станции метро «Житомирская» был задержан пассажир, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. Об этом сообщили в Отделе коммуникации столичного главка полиции. «Сегодня около 6.00 на станции метро „Житомирская“ сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ (универсальный запал для ручных гранат) и детонаторы. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу», — отметили в ведомстве.

Савченко утверждает, что Тимошенко тоже встречалась с Захарченко. Где-то «на грани слома Майдана и войны». Народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с лидером самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александром Захарченко. Об этом скандальная летчица, по ее словам, узнала, когда сама вела переговоры с Захарченко и бывшим главой «Луганской народной республики» Игорем Плотницким. «Я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась», — заявила Савченко.

«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной. Народный депутат Украины Надежда Савченко попала в плен к боевикам самопровозглашенных республик Донбасса, будучи в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал глава Закарпатской области Геннадий Москаль. По его словам, в июне 2014 года Савченко, принимавшая тогда участие в вооруженном конфликте на востоке страны в составе добровольческого батальона «Айдар», самовольно поехала на передовую, фактически дезертировав. Москаль подчеркнул, что на тот момент она являлась кадровым военным Вооруженных сил Украины.

Кабмин в полтора раза увеличил количество весенних призывников. Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении в полтора раза численности подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае. Если в октябре-ноябре призвали 10 460 человек, то сейчас их количество увеличится до 15 190. В Национальную гвардию направят 4 тыс, в Вооруженные силы — почти 9 тыс человек. В частности, в Киеве планируется призвать 563 человек. Максимальное количество призывников (1 520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) — в Закарпатской. Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

Российские СМИ взбунтовались против Госдумы. Целый ряд российских средств массовой информации решил отозвать всех своих журналистов из Государственной думы РФ. Такое решение они приняли после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, на домогательства со стороны которого пожаловались несколько журналисток. Первым о бойкоте объявил холдинг РБК. Как заявила соруководитель объединенной редакции холдинга Елизавета Голикова, «этим решением комитет по этике, по сути, признал нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу».

Массовым сливом данных Facebook могла воспользоваться и украинская власть, — СМИ. Не исключено, что британская компания Cambridge Analytica, уличенная в передаче персональных данных пользователей Facebook штабу президента США Дональда Трампа, может быть исполнителем ряда заказов правительства Украины. Компания также занималась разработкой стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева. Как сообщают СМИ, компания сотрудничала с украинскими властями. Задачей сотрудников были сбор и анализ информации о пользователях из Донецкой области для разработки стратегии возвращения этих территорий под контроль Киева.

Папа Римский лишил сана сразу девятерых украинских монахов. Отныне они не смогут заниматься экзорцизмом. Папа Римский Франциск вынес решение о лишении монашеского сана отца Антония (Планчака) и еще восьми монахов из Тернопольской области. Об этом сообщили в Департаменте информации Украинской греко-католической церкви. «Святейший Отец Франциск утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевского), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брата Варфоломея (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховского), брата Николая (Хахулу)», — говорится в сообщении.