В Запорожье ветераны АТО подрались с полицией

У здания Запорожского областного совета произошли столкновения между полицией и ветеранами антитеррористической операции. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того, как их требования проигнорировали местные депутаты.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», сегодня, 22 марта, группа участников АТО, в том числе из Бердянска, попыталась прорваться на сессию Запорожского облсовета, чтобы высказать депутатам ряд претензий, в частности, относительно предоставления государством земли для атошников.

Ветераны АТО хотели пройти в сессионный зал, однако полиция преградила им путь, поскольку те не имели пропусков для входа в здание. После словесной перепалки представителей митингующих пропустили в зал, где проходила сессия. Однако депутаты отказали им в выступлении, поскольку те громко кричали из зала, и не хотели придерживаться установленного сессией регламента.

Недовольные действиями депутатов ветераны вышли на улицу, где начались столкновения с полицией. В результате противостояния был задержал один из протестующих — военный из Бердянска.

Участники акции пытались заблокировать проезд служебного автомобиля с задержанным соратником, однако им это не удалось.

По словам митингующих, среди них есть пострадавшие.

Как сообщала «Фраза», осенью 2014 года Управление Государственного земельного агентства в Белоцерковском районе (Киевская область) выделило первые 140 земельных участков силовикам, принимавшим участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

В феврале 2017 года в Черкасской области военный-предатель Сергей Добренко, который занимал должность «руководителя аппарата Совета обороны „ДНР“», получил в селе земельный участок площадью 2 га как участник АТО.

Летом того же года стало известно, что для того, чтобы получить льготное жилье за счет бюджета столичные атошники вынуждены давать взятки или получать льготные земельные паи, чтобы потом обменять их на квартиры.